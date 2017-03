Has Turizm, Mercedes-Benz ile güçlendi

Anasayfa » Piyasa

06 Mart 2017, 17:59

Has Turizm 16 adet Mercedes-Benz Travego 15 SHD ve 14 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD teslim aldı.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Hatay merkezli Has Turizm, Mercedes-Benz bayisi Has Otomotiv’den aldığı 16 adet Travego 15 ve 14 adet Tourismo 16 RHD otobüs satın alarak tercihini yine Mercedes-Benz’den yana yaptı. Has Turizm filosuna kattığı 30 adet otobüs ile tamamı Mercedes-Benz marka özmal otobüsten oluşan filosundaki otobüs sayısını 104 adede çıkardı. Yatırımın toplam tutarı 35 Milyon TL mertebesinde bulunyor.

Mercedes-Benz Türk’ün Pazarlama Merkezi’nde düzenlenen teslimat törenine Has Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Karaali, Yönetim Kurulu Üyesi Nezih Kara, Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Kara, Has Turizm İstanbul Sorumlusu Mehmet Selim Kara, Has Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Latif Karaali, Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Kara, İcra Kurulu Üyesi Mustafa Sarıgül, Yönetim Kurulu Asistanı İrem Karaali, Has, Otobüs Satış Müdürü Soner Balaban, Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, Otobüs Pazarlama ve Satış Müdürü Alper Kurt, Otobüs Filo Satış Kısım Müdürü Burak Batumlu ve Otobüs Satış Operasyonları Kısım Müdürü Murat Kızıltan katıldılar.

Mercedes-Benz Türk için 2017 yılının çok önemli bir kilometre taşı olacağını belirten Süer Sülün, tören sırasında yaptığı konuşmada şunları söyledi:“Mercedes-Benz Türk bu yıl 50. yılını kutluyor; bu yarım asırda bize inanan, kusursuz ürün ve hizmet sunma konusundaki çabamıza güvenen müşterilerimize teşekkür etmek istiyorum. Değerli geri bildirimleri, talep ve beklentileri bizi her zaman ileriye taşıdı ve güçlenerek büyümemizi sağladı. Uzun yıllardır bir aile gibi olduğumuz Has Turizm’e de teşekkür ederek bu son yatırımları için de ayrıca kendilerini tebrik etmek istiyorum. Mercedes-Benz’in dünyaya kabul ettirdiği önemli özelliklerinden en önemli ikisi araçlarında sunduğu yüksek konfor ve güvenlik standartları. Konforlu bir araçta yalıtımın, süspansiyonunun, ışıklandırmanın, iklimlendirmenin iyi olması; koltuğunun rahat, diz mesafesinin uzun olması lazım. Diğer taraftan araçlarımıza yatırım yapan şirketlerin operasyon maliyetlerini de mümkün olduğu kadar aşağıya çekiyoruz. Yakıt tüketimini en aza indiren Mercedes-Benz otobüslerin, operasyon açısından her zaman en karlı otobüs olarak kabul edilmesi bizi memnun ediyor. Sunduğumuz konfor, güvenlik ve düşük maliyet yaptığımız yatırımların, üstün mühendisliğimizin, inovasyonun neticesinde erişilen standartlar. Araçlarımızda konforu sağlayan tüm parametrelerden emin olmanın gururunu yaşıyoruz; araçlarımızın Has Turizm’in yolcularına son derece konforlu ve güvenli bir seyahat sunacağına eminiz.”

Has Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Kara konuşmasında, “Başarılı bir şekilde 50. yılını geride bırakan Mercedes-Benz Türk ile yarım asırdır işbirliği içindeyiz ve bunu uzun yıllara yaymaya çalışıyoruz. Taşımacılıkta iki önemli unsur yüksek güvenlik ve konfor. Teknoloji tarafında Mercedes-Benz Türk’e bu iki konuda da çok güveniyoruz. Güvenlik ve konfor önemsediğimiz konuların başında gelir, diğer önemli unsurlar da; tecrübeli şoför ve muavinler, akılcı işletme ve evrensel deneyimle bezenmiş bir mazi. Her iki tarafı harmanlayınca bir başarı ortaya çıkıyor. Mercedes-Benz Türk ile bu ezeli ilişkiyi ebedileştirmek istiyoruz. Mercedes yatırımlarına devam ettiği sürece bizler de devam edeceğiz.” dedi.

Has Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Karaali ise, ''Bugün aslında bir tarafımız hüzünlü çünkü kurucularımızın vefatından sonra ilk büyük yatırımımızı yapıyoruz. Burada kurucularımızın izinden yürüyeceğimize söz veriyoruz'' ded.

Has Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Latif Karaali ise, “Biz aile içinde yatırım kararı alırken araçlarda yeni teknoloji, yakıt tüketimi, bakım aralıkları ve garanti unsurlarını göz önünde bulunduruyoruz. 'yenilenin, yenilmeyin' diyoruz. Bu 35 milyon TL’lik bir yatırım. Biz yarın ne olacağını düşünmekten çok yarın nerede olacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.