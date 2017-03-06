Çetin Nuhoğlu yeniden başkan

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06 Mart 2017, 11:36

Bu yıl 43. yılını kutlayan UND'nin Genel Kurul Toplantısı 4-5 Mart tarihleri arasından İstanbul Pullman Otel'de yapıldı. Çetin Nuhoğlu'nun tekrar başkan seçildiği Genel Kurul'a Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de katıldı.



UND gerçekleştirdiği genel kurul etkinliklerinde; yeni yönetim kurulunu ve başkanı seçerken sektörün geleceği ile ilgili yapılması gerekenler de yapılan panellerle tartışıldı. Dünya Ticaret Örgütü'nün Ticarete Kolaylaştırma Anlaşması’nın Ekonomi ve Dış Ticarete Etkileri konulu panelde özellikle tarife dışı engellerin kaldırılmasıyla dünya ticaretinin büyümesine yapacağı etkiye vurgu yapıldı. İhracata konu olan malların artık gümrüklerde beklemeden rahatça sınırları geçebildiği bir dönemin başlayacağı ve Türkiye olarak hangi adımların atılabileceği enine boyuna konuşuldu.



Bakan Arslan: Yatırımlarımızı Yeni Ulaştırma Koridorlarına Göre Yapıyoruz

Gümrük Bakanı Tüfenkci sektöre müjdeler verdi

Çetin Nuhoğlu: Sektörün en önemli konusu hız ve maliyettir

Akşam Gala yemeğinde sektör temsilcileri bir araya geldiler. Gala yemeğinin sponsorluğunu üstlen UN Ro-Ro CEO'su Selçuk Boztepe bir konuşma yaparak, bugüne kadar sektörün gelişimi için çalıştıklarını kendisinin bu göreve geldiği Ocak 2017 tarihi itibariyle nakliyecilerle ilişkilerinin çok daha ileriye gideceğini söyledi.5 Mart tarihinde gerçekleştirilen UND Genel Kurul toplantısına katılan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yaptığı konuşmada, taşımacılığın önündeki engelleri kaldırarak, yeni ulaştırma koridorlarına yönelik yapılan çalışmaların önemine işaret etti. “Ulaştırma taşıma koridorlarını hedef koyup çalışmamız lazım” diyen Arslan, “Büyük fotoğrafı görerek ulaştırma koridorlarının tamamlıyoruz. Bunları yaparak hayatı kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz sektör, ülkenin büyümesinin gelişmesinin, 2023 hedeflerine giderken olmazsa olmazı. Sağlıklı bir ticari yapı kurmazsanız altyapınızı ne kadar iyi yaparsanız yapın gelişemezsiniz. Biz buna böyle bakıyoruz.Daha hızlı yürümemiz lazım. Ama sağlıklı bir hızla gitmemiz lazım. Önce bürokratik oligarşiden kurtulmalıyız. Taşımacılıktan lojistiğe geçeceğiz. Lojistiği de sadece taşımacılık olarak görülmeyeceğiz” diye konuştu.Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de UND Genel Kurulu'na katılarak sektöre önemli müjdeler verdi. Tüfenkci yaptığı konuşmada, “Sadece gümrüklerde yaptığımız hızlandırıcı işlemlerin yanında iç gümrüklerde yapacağımız iyileştirmelerle ihracatçılarımız maliyetlerini düşürmeye çalışıyoruz” dedi ve müjdelerini sıraladı:“Ekonomi Bakanlığı ile yapacağımız çalışmalarda yurtdışı taşımalarda maliyetleri düşüreceğiz. Bunun için ilk toplantıyı 24 Mart'ta yapacağız. İhracat beyannamelerini ve transit beyannamelerini birleştireceğiz. İki beyannameyi birleştirerek hızlandıracak ve sektörü bu formaliteden kurtaracağız.Yurtdışına çıkışlarda 900 litre mazot vereceğiz. Gürcistana'da giderken de Batı'ya giderken de Kuzey’e giderken de bundan herkez yararlanacak. Suriye'deki iç karışıklıklardan dolayı transiti yasaklanmıştı Suriye'den transiti de serbest bırakıyoruz. Oradaki malları Türkiye üzerinden taşıyacağız.”UND Başkanı Çetin Nuhoğlu da yaptığı konuşmada UND'nin kurulduğu ilk günden itibaren sektörü geliştirdiğini anlattı. Nuhoğlu, “Genel Kurul etkinliklerimiz, “DTÖ Ticaretin Kolaylaştırma AnlaşmasınınEkonomi ve Dış Ticaretimize Etkileri” Paneli ve “Demokrasi Mesajı Dünya Yollarında” fotoğraf sergisi büyük ilgi görmüştür. Fotoğraf yarışmasına sürücülerimizin etkin katılım sağlamalarından ve birbirinden anlamlı fotoğrafları göndermelerinden, ülkemizin yaşadığı hain ve alçak girişimi 10 binden fazla Tırımızla gittikleri güzergâhlarda “Türkiye’de Demokrasi var ve kazanır” mesajını dünyaya iletmelerinden dolayı sürücülerimize ve firmalarımıza teşekkür ediyor onlarla gurur duyuyoruz” dedi.Lojistik sektörünün, Türkiye Ekonomisinin, rekabetçi, sürdürülebilir, ihracata dayalı ekonomik kalkınmasını sağlayacak sektörlerin en başında geldiğini aktaran Nuhoğlu, “Gururla söyleyebiliriz ki, ilk defa bu sene açıklanan hizmet ihracatında ilk 500 firma da 200’den fazla lojistik şirketimiz turizm ve yurtdışı müteahhitlik gibi hizmet ihracatçılarımızın yanında yer almıştır. 19 milyarlık dolarlık turizm hizmet ihracat gelirinden sonra lojistik 14,5 milyar dolar ile ikinci sıradadır.Son birkaç yıldır, ülkemizde ve bölgemizde olağan dışı gelişmelerle karşı karşıya kaldık. Yaşanan tüm gelişmeler hiç kuşku yok ki sektörümüzü derinden etkiledi. Sektörümüz ve firmalarımız hiç olmadığı kadar zor bir dönemden geçiyor. Bu durum işlerimizi de hizmet kalitemizi de maalesef etkiliyor.24 Kasım 2015 tarihinde başlayan Rusya krizi, güvenlik nedenleri ile doğu sınırlarımızda yaşanan sorunlar, Suriye ve Avrupa’da yaşanan mülteci krizi ve kapanan sınır kapıları, 15 Temmuz hain ve alçak darbe girişimi, yaşanan terör olayları, ekonomide yaşanan daralma ve zorluklara rağmen sektörümüzün dinamizmi, çalışkanlığı ve zor durumlarda gösterdiği olumlu refleksler sayesinde her türlü olumsuzluğa karşı ayakta kalmayı başarabilmiş bir sektörüz” diye konuştu.Nuhoğlu, Doğu ve Güneydoğu nakliyecilerin taleplerini de bakanlara iletti. “14.12.2015 tarihinde başlayan sokağı çıkma yasağı ve bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar sonuçlanmış sokağı çıkma yasaklarının kalkması müteakip devletimizin tüm imkânları seferber etmiş ve yaralar sarılmaya başlanmıştır. Bu aşamada bölgenin hükümetimizden 213 Vergi Usul Kanunun 15 maddesine istinaden 31.03.2017’e kadar geçerli ilan edilen “mücbir sebep ilanı” 31.12.2018 tarihine kadar uzatılması hayati önem taşımaktadır.”Sektördeki hız ve maliyetin öneminin de altını çizen UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, şunları söyledi:“Lojistiğin hem hizmet alan, hem de hizmet sunan tarafındaki paydaşlar, yeni fiziksel altyapı yatırımlarından çok bürokratik işlemlerin azalmasını sağlayacak iyileştirmelerle üretim ve ticaret lojistiğinde daha fazla hız ve daha etkin işleyen süreçler talep ediyorlar.Size, bu bağlamda, önemli bir araştırmadan da kısaca bahsetmek istiyorum. Bu araştırma, Münih Üniversitesine kayıtlı Leibniz (Laybniz) Ekonomik Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılmıştır. Mart 2016 yayınlanmıştır. Bu çalışma Federal Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığının talimatı üzerine yapılmıştır. Araştırmanın adı: “Sınır Kontrollerinin Ticaret Üzerine Etkileri”. Araştırma, yaşanan mülteci akımı nedeniyle Schengen sınırlarında tekrar şahıs kontrolleri başlaması halinde bu durumun Alman dış ticaretini nasıl etkiler üzerine yapılmıştır. Birçok Alman ve Avrupa şehirleri arasında eşya taşımacılığı değerlendirilirken, yapılan örneklemede Türkiye de alınmıştır. Almanya’nın kuzeyinde bir şehirde başlayan ve Ankara’da biten bir taşıma değerlendirilmiştir. Bu taşıma gerçekleştirilirken, geçilen iki Schengen sınırında sürücüye ilave 20’şer dakika kontrol yapılması sonucunda gecikmesi, Almanya’nın Türkiye ile ticaretinde (-%1,3) bir daralma yaratacağını ifade etmektedir. “Söz konusu %1,3’lük daralmanın Almanya’nın ülkemize olan ihracatındaki rakamsal değeri yaklaşık 291 Milyon Dolar’dır.”