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IVECO araçları 'en sürdürülebilir' seçildi

IVECO araçları 'en sürdürülebilir' seçildi

Tarih 06 Mart 2017, 11:08

IVECO, ''Yılın Sürdürülebilir Kamyonu'' yarışmasında iki onurlandırıcı ödül aldı. Eurocargo CNG ''Dağıtım'' kategorisinde, Daily Electric ise ''Van'' kategorisinde ödülü kazandı.

Bir CNH Endüstriyel markası olan IVECO, İtalyan dergisi Vado e Torno ve Lifegate’in ortaklaşa hayata geçirdiği “Yılın Sürdürülebilir Kamyonu” ödüllerinde iki kategoride zafere ulaştı. Sektörde sürdürülebilirliğe olan ilginin artması ödül serisinin düzenlenmesine katkı sağladı. 2016’da tanıtılan en çevreci taşımacılık araçları “dağıtım”, “çekici” ve “van” kategorisinde değerlendirildi. IVECO tüm kategorilere aday gösterilen tek marka oldu: Stralis NP (Natural Power) çekici kategorisinde, Eurocargo CNG dağıtım kategorisinde, Daily Electric ise van kategorisinde ödüle aday gösterildi.

 

Sıkıştırılmış doğal gazla çalışan IVECO Eurocargo CNG, dağıtım kategorisinde “Yılın Sürdürülebilir Kamyonu” seçildi. Tector 6 motoruyla düşük salınım, yüksek verimlilik ve düşük bakım maliyeti avantajları sunan araç, Euro VI standartlarında olması sayesinde de şehir merkezlerindeki salınım ve ses sınırı olan alanlara girebiliyor.

 

Jüriye göre doğal gazlı IVECO Tector 6 motoru çevrecilik  konusunda lider; pratik olarak parçacık atığı yok, karbondioksit salınımı düşürülmüş (Biyometan kullanıldığı takdirde ek %80’lik azalma) ve motor sesi 60 desibelin altında.

 

IVECO Daily Electric de van kategorisinde “Yılın Sürdürülebilir Aracı” seçildi. Bu seçimde yüksek verimlilikli elektrik sistemi, düşük araç ağırlığı, düşük enerji tüketimi, %100 geri dönüştürülebilir %20 daha yüksek kapasiteli esnek şarj moduna sahip pil etkili oldu.

 

Jüri yaptığı açıklamada Daily Electric’in %25 artan verimliliği, 200 kilometrelik menzili, tamamen geri dönüştürülebilir pilleri ile sıfır salınım ve sıfır ses ile şehir merkezlerinde dağıtım için ideal bir seçenek olduğunun altını çizdi.

 

IVECO Marka Başkanı Pierre Lahutte, yaptığı açıklamada IVECO’nun “Yılın Sürdürülebilir Kamyonu” ödüllerinde üç ödülden ikisini almasının gurur verici olduğunu, ödüllerin, sürdürülebilirlik ve verimlilik konusunda şirketin başarısını kanıtladığını belirtti.






 

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