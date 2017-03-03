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Yeni Subaru XV, Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek

Yeni Subaru XV, Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek

Tarih 03 Mart 2017, 21:44

Subaru'nun yeni global platformu üzerinden geliştirilen ve tamamen yenilenen XV'nin dünya prömiyeri, 7 Mart'ta 87'nci Cenevre Otomobil Fuarı'nın basın gününde yapılacak.

Subaru’nun kompakt SUV/Crossover sınıfında yer alan modeli XV, Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni jenerasyonunun üzerindeki sır perdesini kaldırmaya hazırlanıyor.

Subaru’nun yeni global platformu üzerinden geliştirilen ilk crossover modeli olma unvanını almaya hazırlanan yeni XV, markanın karakteristik özelliklerinden karşılıklı-yatay yerleşimli Boxer Motor, simetrik sürekli dört tekerden çekiş teknolojilerini ve birçok yeniliği barındıracak.

Bu yıl 87’ncisi gerçekleştirilecek Cenevre Otomobil Fuarı’nın basın günü olan 7 Mart 2017’de, saat 11:00’de, Fuji Heavy Industries CEO’su Yasuyuki Yoshinaga’nın katılımıyla düzenlenecek basın toplantısında yeni XV’nin tüm detayları açıklanacak.

 

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