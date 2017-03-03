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DS 7 Crossback Cenevre'de tanıtılacak
03 Mart 2017, 21:36
DS Automobiles, 2017 Cenevre Otomobil Fuarı'nda DS 7 CROSSBACK'in dünya prömiyerini gerçekleştiriyor.
Inovasyonu, Fransız zarafetini ve avant-garde tasarım anlayışını müşteri programlarıyla buluşturan DS Automobiles, 2017 Cenevre Otomobil Fuarı’nda DS 7 CROSSBACK’in dünya prömiyerini gerçekleştiriyor.
Tüm dünyada her geçen gün ağırlığı artan SUV segmentinde yer alacak olan DS 7 CROSSBACK, kişiye özel bir deneyim sunmak için beş farklı iç mekan ambiyansından “İnci Dikiş” döşemelerine, “Hipnotik Etki”si hemen farkedilen DS ACTIVE LED VISION far grubundan, otonom sürüşe giden yolda önemli bir adım olan DS CONNECTED PILOT’a kadar birçok premium özelliği aynı anda sunuyor.
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