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DS 7 Crossback Cenevre'de tanıtılacak

DS 7 Crossback Cenevre'de tanıtılacak

Tarih 03 Mart 2017, 21:36

DS Automobiles, 2017 Cenevre Otomobil Fuarı'nda DS 7 CROSSBACK'in dünya prömiyerini gerçekleştiriyor.

Inovasyonu, Fransız zarafetini ve avant-garde tasarım anlayışını müşteri programlarıyla buluşturan DS Automobiles, 2017 Cenevre Otomobil Fuarı’nda DS 7 CROSSBACK’in dünya prömiyerini gerçekleştiriyor.

Tüm dünyada her geçen gün ağırlığı artan SUV segmentinde yer alacak olan DS 7 CROSSBACK, kişiye özel bir deneyim sunmak için beş farklı iç mekan ambiyansından “İnci Dikiş” döşemelerine, “Hipnotik Etki”si hemen farkedilen DS ACTIVE LED VISION far grubundan, otonom sürüşe giden yolda önemli bir adım olan DS CONNECTED PILOT’a kadar birçok premium özelliği aynı anda sunuyor.
DS 7 CROSSBACK’te ayrıca, 1955 yılında satışa sunulan ilk DS modelinden itibaren kullanılmaya başlanan ve markanın alametifarikası haline gelen hidropnömatik süspansiyon sisteminden esinlenilerek tasarlanan DS ACTIVE SCAN SUSPENSION sistemi bulunuyor. Bu yenilikçi sistem, yoldaki yükseklik ve çukurları kamera ile tespit ederek, sürekli olarak amortisörlerin hareketlerini en konforlu sürüşü sağlayacak şekilde ayarlıyor.
Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünya lansmanı yapılacak olan DS 7 CROSSBACK’te sunulacak motor seçeneklerinden bir tanesi benzinli-hibrid bir güç ünitesi olacak. 200 HP’lik benzinli motor ve iki elektrikli motor (Her biri 80kW/109 bhp) toplamında yaklaşık 300 HP’lik bir sistem gücü oluşturuluyor.
DS Automobiles’in Cenevre Otomobil Fuarı’ndaki 500 metrekarelik standı Salon 6’da yer alıyor

 

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