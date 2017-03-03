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Karsan'dan Turgutlu'ya 40 adetlik Jest
03 Mart 2017, 21:15
Daha önce Manisa'nın Salihli İlçesi'ne 36, Akhisar İlçesi'ne 74 adetlik teslimat gerçekleştiren Karsan, son olarak Turgutlu'ya 40 adet Jest teslimatı yaptı.
Karsan, Manisa Belediyesi’nin başlattığı toplu ulaşımda dönüşüm hamlesinin en büyük destekçisi olmayı sürdürüyor. Dönüşüm projesi kapsamında Manisa’nın Salihli İlçesi’ne 36, Akhisar İlçesi’ne 74 adetlik teslimat gerçekleştiren Karsan, son olarak Turgutlu’ya 40 adetlik Jest teslimatı yaptı. Teslimat töreninde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Karsan Pazarlama Müdürü Mehmet Apak da hazır bulundu.
Manisa’daki toplu taşıma araçlarını çağın teknolojisine uygun, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı ve engelli erişimine uygun araçlarla değiştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, modern dönüşümdeki önemli katkılarından dolayı Karsan’a teşekkürlerini sundu. Karsan’ın toplu ulaşıma kazandırdığı ürün ve hizmetlerle ilgili bilgiler veren Karsan Pazarlama Müdürü Mehmet Apak ise, 40 adet Jest’in temsili anahtarını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teslim etti.
Toplu taşımacılıkta yükselen değer: Jest
Karsan Jest, alçak tabanı, biniş ve iniş hızını artıran geniş ve basamaksız yolcu kapısı, rampa sistemi, ferah iç mekanı, panoramik camları ve ilave bir çok özelliği ile tüm bireylere konforlu ulaşım olanağı sağlıyor. Bir çok çağdaş özelliği ile ideal bir toplu taşıma aracı olan Jest, yakıt ekonomisiyle de tercih ediliyor.
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