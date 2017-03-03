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Güven'li teslimatlar devam ediyor

Güven'li teslimatlar devam ediyor

Tarih 03 Mart 2017, 13:15

Silobas, Damper ve Transmixer üretiminde uzmanlaşmayı tercih eden ve İskenderun’daki üretim tesislerinden Türkiye’nin ve dünyanın bir çok noktasına ürünlerini sevk eden Güven yurt içi satışları ile ilgili olarak teslimat bülteni yayınladı.

Bültende biri gıda biri çimento silobası olmak üzere iki ürüne ilişkin teslimat bilgileri verildi.

Türkiye’nin lider treyler  firması GÜVEN araç teslimatlarında hız kesmiyor. 2017’nin ilk çeyreğindeki satışları geçen seneye oranla daha iyi olduğu belirtildi. Güven olarak ürün gamındaki  çeşitlilik ile imalat bandını  her zaman aktif durumda tutmayı başarıyoruz.

 

Şubat ayının ilk filo teslimatını (7 adet ) 31m³ (STRENX)  V-Tip Yarı-Römork Silobas ile Ankara firması AYK YAPI ’ya gerçekleştiren GÜVEN  filo satışlarındaki tartışmasız üstünlüğünü korumaya devam ediyor.

 

GÜVENin İskenderun ‘da ki fabrikasında gerçekleşen teslimat töreninde konuşan Gen. Müd. Yrd. Metin KİRMİT,  AYK YAPI  ile çalışmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti ve yeni siparişlerin devamının geleceğinin de müjdesini verdi. GÜVEN ‘in ürettiği 31m³ STRENX  V-Tip Yarı-Römork Silobasları  çimento nakliyesinde kullanacaklarını belirten AYK  YAPI  Gen.Müdürü  Serkan ÇOBAN  ; “GÜVEN dünya çapında bir marka, bizler de bu markayı kullandığımız için çok mutluyuz ve tabiî ki de yükümüzü güvenle taşıyacağız ” ifadesinde bulundular.

 

Şubat ayının diğer telimatını da 45m3 (STRENX)  Damper Silobas ile TEKİRDAĞ UN firmasına gerçekleştiren GÜVEN özellikle gıda hammaddesi  nakliye ve taşımacılığı yapan firmaların ilk tercihi oluyor. TEKİRDAĞ UN firması yetkilisi Devrim DEMİR  ; “2014 yılında 1 adet damperli silobas  aldıklarını ve ihtiyaçtan doğan bir araç damperli silobas  alımını yine GÜVEN’den yana kullandıklarını ,  firmanın kalitesini bildiklerini ve zamanında teslim, ürünün sağlamlığı, hafifliği, kalitesi gibi öncelikli konularda taviz vermeyen imalatçı firma için GÜVEN markasını seçtiklerini söyledi.




 

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