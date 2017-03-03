Anasayfa » Piyasa

Ateş İnşaat, filosunu 10 yeni Ford Trucks ile güçlendirdi

03 Mart 2017, 12:37

Türkiye’nin birçok ilinde Alt Yapı, Hafriyat, Su Yapıları gibi önemli projelere imzasını atan Ateş İnşaat, araç filosunu 10 yeni Ford Trucks modeliyle genişletti.

1979 yılından beri inşaat ve taahhüt işleri yapan Ateş İnşaat, özellikle büyük ve hızlı projelerde, teknolojik geliştirmeler ve yaratıcı imalat çözümlerinde kullanmak üzere 10 adet Ford Trucks 4142D satın aldı. Araçlar düzenlenen plaket teslim töreniyle birlikte Ateş İnşaat’a teslim edildi. Törene Ateş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Eset Ateş, Ford Trucks Başer Bayi Genel Müdürü Ömer Faruk Başer, Satış Şefi Serkan Alptuğ Aşnaz ve Ford Trucks Bölge Müdürü Necip Emre Kirazcı katıldı.



Ağır ticari araç pazarının yerli yıldızı Ford Trucks



Satışa sunulduğu pazarların standartlarına uygun olarak Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen Ford Trucks modelleri, yurtiçi ve uluslararası taşımacılık ve inşaat alanında faaliyet gösteren müşterilerin beklentilerine uygun olarak; Ford Trucks’ın DNA’sında yer alan güç, konfor, verimlilik ve dayanıklılık gibi özelliklere sahip olarak üretiliyor. Ford Trucks modelleri, kullanıcısına yüksek performans ve düşük yakıt tüketiminin konforunu güncel teknolojilerle bir arada yaşatıyor.



Ford Trucks modelleri 1,1 milyon m2’lik alana sahip olan Ford Otosan İnönü Fabrikası’nda üretiliyor. Yurtiçinde 30 yetkili satıcı, yurtdışında 20 distribütör ile müşterilere ulaşırken; Rusya, Türki Cumhuriyetleri, Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’da 50’ye yakın ülkeye ihraç ediliyor. 1.500 kişiye istihdam sağlayan Ford Otosan İnönü Fabrikası’nda aynı zamanda Euro 6 normlarına uygun, çevre dostu Ecotorq motorun üretimi yapılıyor. Türkiye’nin kendi markasıyla kendi motorunu üreten tek ağır ticari markası olan Ford Trucks, yüzde 70 yerlilik oranı ile Türkiye ekonomisine yüksek katma değer sağlıyor.