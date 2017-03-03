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RTEC 2017; Türk Takımlar, şampiyonluk için 2. etapta

03 Mart 2017, 12:28

Renault Trucks’ın satış sonrası yarışması RTEC 2017, Türkiye’den yoğun katılım ile ikinci etaba başladı. Sadece Türkiye’den 252 kişinin katıldığı 67 takım, RTEC 2017 için yarışıyor. 28 Şubat’ta başlayan 2.etap, 21 Mart’ta tamamlanacak. İkinci etabı başarı ile tamamlayabilen takımlar, Fransa’daki büyük finalde ülkelerini temsil edecek.