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RTEC 2017; Türk Takımlar, şampiyonluk için 2. etapta
03 Mart 2017, 12:28
Renault Trucks’ın satış sonrası yarışması RTEC 2017, Türkiye’den yoğun katılım ile ikinci etaba başladı. Sadece Türkiye’den 252 kişinin katıldığı 67 takım, RTEC 2017 için yarışıyor. 28 Şubat’ta başlayan 2.etap, 21 Mart’ta tamamlanacak. İkinci etabı başarı ile tamamlayabilen takımlar, Fransa’daki büyük finalde ülkelerini temsil edecek.
Renault Trucks’ın uluslararası platformda satış sonrası ekiplerine yönelik düzenlediği yarışması RTEC 2017’nin Türkiye’deki ikinci etap heyecanı başladı. Ankara, Gaziantep, Hatay, Mersin, Adana, Bursa, Denizli, İzmir, İzmit, Erzurum, Samsun, Trabzon da dahil olmak üzere bir çok ilden 252 kişinin katıldığı 67 takım, Mart ayında teorik testlerde yarışacaklar. Türkiye’nin birlikte yer aldığı Türkiye-Fas-Cezayir bölgesinden bu etabı başarı ile tamamlayan iki takım, Mayıs 2017’de Fransa Lyon’daki Uluslararası Büyük Final’de dünya şampiyonluğu için yarışacak.
“Renault Trucks En İyi Satış Sonrası Ekibi” ünvanını kazanmak üzere İstanbul Hadımköy ve Orhanlı’da bulunan servislerdeki ekiplerin yanı sıra As-Sar Otomotiv, Ceyhan Otomotiv, Gökdenizler Otomotiv, İmam Kayalıoğulları, Koçaslanlar Otomotiv, Ömer Ekbiç Otomotiv, Sağlam Motorlu Araçlar, Özmutlubaş Otomotiv satış sonrası ekipleri ile 18 bayiden toplam 67 takım yarışmaya katıldı.
RTEC 2017 Dünya Şampiyonası için bölgesel organizasyonu yöneten Renault Trucks Türkiye Eğitim Sorumlusu Yüksel Yılmaz yarışma ile ilgili bilgi verirken; “RTEC yarışması, bu yıl ikinci defa düzenleniyor ve uluslararası katılımın yoğunluğu aslında başarısını gösteriyor. Bu yarışma sayesinde satış sonrası ekiplerimiz birbirleriyle rekabet ederken bilgi ve deneyimlerini de arttırıyorlar. 49 ülkeden katılım olduğu için kendilerini uluslararası platformda deneyimlemenin keyfini yaşıyorlar ve başarı için yarışıyorlar. Birinci etapta Türk takımlarının elde ettiği sonuçlar, bölge olarak Türkiye’yi ön plana çıkarttı. Umarız 2.etap da aynı başarı ile devam eder ve bir Türk takımını büyük finalde görebiliriz” dedi.
Yarışma, iki teorik bölüm ve araçlar üzerinde yapılan son uygulamalı etap olmak üzere üç bölümden oluşuyor. İlk iki etapta teorik testler cevaplanıyor. Bu teorik testlerin ardından en iyi 24 ekip, Mayıs 2017’de Fransa Lyon’da düzenlenecek uluslararası büyük finale katılacak. Finalde katılımcılar, Renault Trucks eğitim atölyesinde, uygulamalı testlerde birincilik mücadelesi verecek.
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