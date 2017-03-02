Automechanika Istanbul 6 Nisan'da kapılarını açıyor

Anasayfa » Güncel

02 Mart 2017, 15:51

Dünyanın en büyük 3. Uluslararası Otomotiv Endüstrisi Fuarı, 11. kez İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde 06-09 Nisan 2017 tarihleri arasında kapılarını açacak.







Türkiye'nin Lider Uluslararası Otomotiv Endüstrisi Fuarı olan Automechanika Istanbul Swissotel’de gerçekleşen basın toplantısı ile tanıtıldı.

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel’in moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda Kühnel; son yıllarda, yerli firmaların yanı sıra yabancı firmaların da yoğun ilgi ve talebi ile fuarın büyümeye devam ettiğini, bu sene de pek çok yeni katılımcının fuarda yer alacağını söyledi.

Messe Frankfurt Istanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım, Frankfurt ve Shanghai’dan sonra otomotiv endüstrisinin en büyük 3. fuarı olarak konumlanan Automechanika İstanbul’un bu sene de pek çok yenilik ve farklı etkinlikle ziyaretçileriyle buluşacağını söyledi.

“Automechanika sadece stand ve ürün demek değildir. Dopdolu bir içerik, seminerler, profesyoneller ve pek çok sürpriz bu fuarda sizi bekliyor olacak” diye sözlerine devam eden Tayfun Yardım, “Automechanika İstanbul’un iki Alman şirketi tarafından ortak düzenlenen dünyanın tek fuarı olduğunu da vurguladı. Fuarda ziyaretçileri bekleyen yeni sürprizlerden de bahseden Tayfun Yardım, “Bu sene Almanya’da düzenlenen lastik ve jant fuarı olan Reifen’i Messe Frankfurt satın aldı ve Automechanika İstanbul fuarına dâhil etti. Yine Volkan Işık tarafından tasarlanan ve dünyaya ihraç edilen 'Volkicar' isimli yerli yarış otomobilimiz, üniversiteliler tarafından hazırlanan hibrit ve elektrikli otomobillerimiz de fuarda yer alacak.” dedi.

Fuara katılan firmaların ürünleriyle canlı olarak “dört günde” 30 yaşında bir spor otomobil restore edilecek

Esgaraj tarafından fuarda canlı olarak, 1987 model bir spor otomobil fuar katılımcısı olan firmaların parçaları kullanılarak restore edilecek. Dört gün sürecek olan çalışma fuar katılımcıları ve ziyaretçilerinin gözleri önünde gerçekleşecek ve fuar sonunda bir otomobil sıfırdan restore edilmiş olacak.

Toplantıya katılan TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, AKÜDER Yönetim Kurulu Üyesi Eytan Tarablus, TAİSAD Genel Sekreteri Mahmut Atalar, TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Kaya ve Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Mesut Urgancılar da fuarın sektöre kattığı değer için teşekkür ettiler.

TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Kaya yaptığı konuşmasında bu sene fuarın heyecanlı geçeceğini söyledi. “Otomotiv sektörü olarak dünya üretiminde 15. Sırada, ihracatta ise birinci sıradayız. İkinci sırada Japonya, üçüncü sırada ise Güney Kore var. Geçen yıl 843.000 araç Türkiye’de üretildi ve ihraç edildi. Bu araçların üretimde tedarikçilerimizin parçaları var. 23.9 milyar dolar toplam ihracatı olan sektörümüz Ocak 2017 ise tüm zor koşullara rağmen %30’luk bir üretim artışı yakaladı. Hedefimiz ise tedarik konusunda dünyada ilk ona girmek… Bu konuda yoğun çalışmalarımız var. Özellikle AR-GE merkezlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması için çaba sarf ediyoruz. Şuan Türkiye’de 360 adet AR-GE merkezi mevcut ve bunların 103 tanesi otomotiv sektörüne bağlı. Hedefimize ulaşmak için AR-GE yi çok önemsiyoruz,” diyen Hayri Kaya sözlerini “Sektörümüzün doğru yatırımlarla geleceğinin çok daha parlak olacağını görebiliyoruz” diyerek noktaladı.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Mesut Urgancılar ise, “Bundan 15 yıl önce satış sonrası dendiğinde yedek parça akla gelirken artık yeni teknoloji ve tekniklerin, sistemlerin ve hizmetin satın alındığı bir pazar haline geldik. Fuar denildiğinde akla hep yeni model otomobillerin sergilenmesi geliyor. Oysa parça üreten yan sanayi yoksa otomobil de yok aslında. Size sektörün en önemli yapı taşı olan yan sanayiyi keşfetmenizi öneriyorum. Tamirciden servise kadar onlarca başarı öyküsü sektörümüzün içinde saklı…” diyerek sözlerini tamamladı.

13 salonda, 7 özel alan

Türkiye'nin Lider Uluslararası Otomotiv Endüstrisi Fuarı olan Automechanika İstanbul, Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve CIS ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeden sektör profesyonelini bir araya getirecek. Toplam 13 salonda düzenlenecek olan Automechanika Istanbul’da, ziyaretçilerin aradıkları ürün ve firmaları kolayca ve yorulmadan bulabilmeleri amacı ile bir araya getirilen Parça ve Sistemler, Onarım ve Bakım, Yağ, Akü, Aksesuar, Reifen Jant ve Lastik, El Aletleri, Oto Yıkama ve Truck Competence özel alanlarında ziyaretçilerini bekleyecek.

Automechanika Istanbul’a Ekonomi Bakanlığı’ndan alım heyeti desteği

Automechanika Istanbul bu yıl da Ekonomi Bakanlığı desteği ile Alım Heyeti Programı düzenliyor. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinden Satın Almacı Heyetler'in ağırlanacağı programda katılımcı firmalar uluslararası alıcılarla bir araya gelerek yeni iş anlaşmaları sağlama fırsatı elde edecekler.

Automechanika Academy, zenginleştirilmiş içeriği ile 2017'de

Automechanika Istanbul 2017, sergilenen ürün ve hizmetlerin yanı sıra etkinlikleriyle de göz doldurmaya devam edecek. Geçtiğimiz yıl fuarla eş zamanlı olarak düzenlenen Automechanika Academy, düzenlenen seminerler, klasik ve yerli otomobiller sergisi, üniversitelerin otomobil takımlarının sunumları, Ustalara Eğitim Etkinlikleri ve çeşitli atölyelerle katılımcı ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Gösterilen bu ilgi ve talebin neticesinde, Automechanika Academy, bu yıl da zengin içeriği ile profesyonellerle buluşacak. Automechanika Academy 2017 kapsamında AKÜDER, OSS, TAYSAD, TAISAD, TEHAD, TOBFED tarafından seminer, panel ve atölye programları düzenlenecek.

E-Mobility ve Yeni Nesil Teknolojiler Alanı Automechanika Istanbul’da

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan E-Mobility ve Yeni Nesil Teknolojiler Alanı, mobility ve geleceğin teknolojileri konusundaki baş döndürücü yenilikler için bir buluşma noktası olacak. Otomotiv ana sanayi, tedarikçiler ve yeni girişimciler bu alanda alternatif sürüş sistemleri, otonom sürüş, geleceğin filo yönetimi, akıllı şarj istasyonları, data yönetimi, alternatif yakıt teknolojileri konusundaki çalışmalarını sergileyecekler. Aynı zamanda uzaktan bakım, telediagnostik , pil ve akü alanındaki heyecan verici teknolojik gelişmeler tartışılacak ve sunumlara yer verilecek.

Automechanika Istanbul özel bölümleri:

Automechanika Istanbul 3. salonda yer alacak akü bölümü her sene büyümeye devam ediyor. Bu sene, fuar katılım gösterecek olan AKÜDER, “Geleceğin Akü Teknolojileri” başlıklı bir konferans gerçekleştirecek.

Geçen yıl fuarda ilk kez yer alan TOBFED (Türk Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu) bu sene çok daha büyük bir alanda yer alacak. Söz konusu alanda TOBFED’in workshop ve eğitim vereceği başlıca konular arasında ise boya koruma, detaylı temizlik, seramik kaplama, cam filmi, lastik tamiri, mini onarım, folyo kaplama ve çizik giderme yer alıyor. TOBFED aynı zamanda sürdürdüğü “Su Geri Dönüşüm Projesi” ve “Meslek Okulları Projesi” hakkında detaylı bilgileri sektör profesyonelleri ile paylaşacak. Aynı zamanda TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş’ın konuşmacı olarak katılacağı “Oto Yıkamalarda Su Sarfiyatının Önlenmesi ve Suyun Geri Dönüşümü” projesiyle ilgili bir panel – söyleşi gerçekleştirecek.

