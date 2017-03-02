Yeni Toyota C-HR'a Euro NCAP'ten 5 yıldız

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02 Mart 2017, 14:27

Euro NCAP çarpışma testlerinden en yüksek not olan 5 yıldız ile değerlendirilen yeni Toyota C-HR, en yüksek puanı yolcu koruması ve aktif güvenlik kategorilerinden elde etti.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin Sakarya’daki fabrikasında üretilen yeni Toyota C-HR, bağımsız çarpışma testi organizasyonu Euro NCAP’ten en yüksek derecelendirme olan 5 yıldız aldı. Olası bir çarpışma anında üstün yolcu koruması sunan Toyota C-HR, aktif güvenlik kategorisinde de son derece başarılı sonuçlar elde etti. Toyota C-HR yolcu koruma kategorisinde yüzde 95 ile mükemmel bir sonuç elde ederken, çocuk korumasında yüzde 77, yaya korumasında yüzde 76 ve yardımcı güvenlik sistemlerinde yüzde 78 puan aldı.

Euro NCAP raporunda yeni Toyota C-HR’ın ön çapraz çarpışma testinde iyi bir sonuç elde ettiğini, özellikle de yandan çarpışma ve çok daha büyük öneme sahip olan yandan kiriş çarpışma testlerinde mükemmel bir performans sergilediğinden övgüyle bahsetti.

Yeni Toyota C-HR’ın yeni açıklanan Euro NCAP çarpışma testlerinden almış olduğu 5 yıldızın sürpriz olmadığını ifade eden Toyota Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Hiroshi Kato, “Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak her zaman sorunsuz ve güvenli otomobiller ürettik. Euro NCAP çarpışma testlerinden başarıyla çıkan ve 5 yıldız ile derecelendirilen Toyota C-HR da Toyota mühendislerinin ve çalışanlarının güvenli otomobiller üretme noktasında göstermiş olduğu hassasiyetin ve çabaların teyidi niteliğinde. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak sorunsuz ve güvenli otomobiller üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

Toyota C-HR’ın çarpışma testinde sergilemiş olduğu etkileyici performans Toyota’nın yeni global platformunun ve yüksek dayanımlı çelik gövdenin gücünü yansıtıyor. Toyota buna ek olarak C-HR’da yolcuların güvenliğini tesis etmek üzere bir dizi elektronik sistemi kullanıma sunuyor. Bütün Toyota C-HR modellerinde “Toyota Safety Sense” güvenlik paketi standart olarak sunuluyor. Söz konusu güvenlik paketi; Yaya Tanıma Sistemi, Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi, direksiyon yönlendirmesine sahip Şerit Takip Asistanı, Otomatik Uzun Far Yardımcısı ve Trafik Levhası Tanımlama Sistemi olmak üzere olmak üzere bir dizi çarpışma öncesi sistemi bünyesinde barındırıyor.