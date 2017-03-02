Güler Nakliyat da Krone dedi

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02 Mart 2017, 12:58

İstanbul merkezli taşımacılık firması Güler Nakliyat, filosuna Krone'nin en çok tercih edilen modellerinden olan 14 adet Profi Liner kattı.

40 yıldır lojistik sektöründe faaliyet gösteren Güler Nakliyat, treyler tercihini Krone’den yana yaptı. Şirket, 420 araçlık treyler filosuna 14 adet Krone Profi Liner ekledi. Krone Tire fabrikasında en çok üretilen ürün olan Profi Liner, en küçük detayına kadar kaliteli seri üretim parçaları ile tasarlanıyor. Profesyonel ihtiyaçlara profesyonel çözümler sunan Krone Profi Liner; dayanıklılığı, özel korozyon koruması, mükemmel bir uyum içinde yürüyen aksamı, şasisi ve diğer ekipmanları ile ideal bir treyler olarak öne çıkıyor.

İzmir, Tire’de Krone üretim tesislerinde düzenlenen teslimat törenine Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, Güler Nakliyat firma sahibi Naci Güler, Krone Türkiye Bölge Satış Yöneticisi Cenk Rona, yine Güler Nakliyat’tan Durmuş Güler ve Mahmut Dündar katıldı. 2016’da Treder verilerine göre en büyük 4 treyler markası içinde satışlarını ve yurt içi pazar payını artıran tek treyler markası olduklarını hatırlatan Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, “Bu başarımızın ardında müşterilerimizin ihtiyaçlarını iyi kavramak, onlara her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek yatıyor. Güler Nakliyat’a bizimle çalışmayı tercih ettikleri için teşekkürlerimi iletiyorum. Bu yıl da kalitemizden ödün vermeden, yeni yatırımlarımızla Türkiye’ye ve Türk lojistik sektörüne hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

İkinci el ve satış sonrası

Krone ile çalışmaktan son derece memnun olduklarını dile getiren Güler Nakliyat firma sahibi Naci Güler de, “40 yıldır hizmet verdiğimiz taşımacılık sektöründe kaliteden ödün vermeden işimizi en iyi şekilde yapabilmek için çalışıyoruz. Krone, dayanıklı, sağlam araçlarıyla ön plana çıkan bir marka. İkinci el değeri ve satış sonrası hizmet kalitesi de bizim için oldukça önemli. Burada, Tire’de çok modern bir tesiste üretim gerçekleştiriyorlar. Tüm Krone yetkililerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.