Mercedes, Has Turizm'e 30 adet otobüs teslim etti

Anasayfa » Piyasa

02 Mart 2017, 12:26

Has Turizm, 16 adet Travego, 14 adet Tourismo olmak üzere toplam 30 adet otobüsü Mercedes-Benz Türk'ün Hadımköy'deki tesislerinde gerçekleştirilen törenle teslim aldı.

Mercedes-Benz Türk., Has Turizm’e 16 adet Travego, 14 adet Tourismo olmak üzere toplam 30 adet otobüs teslim etti. Mercedes-Benz Türk’ün Hadımköy’deki tesislerinde gerçekleştirilen törene; Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Müdürü Alper Kurt, Mercedes-Benz Türk A.Ş. Otobüs Filo Satış Kısım Müdürü Burak Batumlu ve Otobüs Satış Operasyonları Kısım Müdürü Murat Kızıltan, Has Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kara, Has Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Latif Karaali, Has Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Kara ve Has Otomotiv İcra Kurulu Üyesi Mustafa Sarıgül katıldı.

Teslimat töreninde konuşan Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün: “Biz hem şirketi hem de bayiyi ailemiz gibi görüyoruz. Has Turizm’i bu yatırımı yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Bizim araçlarımızda en öne çıkarttığımız iki unsur konfor ve güvenlik. Güvenlik ve konfor yolcu açısından çok önemli. Eminim Has Turizm’de yolcularına konforlu ve güvenli bir seyahat sunacaktır.

Bizim araçlarımız. 4X4 bir SUV kadar yakıt yakıyorlar. Bu önemli çünkü Türkiye’de bir otobüs yılda 350 bin kilometre yol yapıyor. Bu nedenle operasyon maliyeti çok önemli. Tabii ki Mercedes-Benz otobüsler en ucuz otobüs olmayacaktır ama operasyonlarda en karlı otobüstür” dedi.

Otobüsle pazarı ile ilgili de bir değerlendirme yapan Süer Sülün, Türkiye’de işlerin mutlaka daha iyi olacağını, kendilerinin Türkiye ekonomisine güvendiğini kaydetti. Turizm hareketliliğinin çok önemli olduğunu ifade eden Sülün, “Eğer bu sektörde iş yapacaksanız, dünden ziyade yarını düşünmek ve mümkün olan en rekabetçi operasyonlarını sürdürmeniz gerekiyor. Türkiye otobüs pazarı 2016 seviyesinde olacağını düşünüyoruz” dedi.

Yatırımlarımıza devam edeceğiz

Has Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kara da törende yaptığı konuşmada, “Taşımacılıkta önemli olan güvenlik ve konfor. Yolcuyu güvenli ve konforlu bir şekilde ulaştırmak istiyoruz. Mercedes-Benz Türk yatırımlarına devam ettiği sürece bizler de yatırımlarımıza devam edeceğiz. Tüm Mercedes-Benz Türk ailesine bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Dün itibarıyla 30 olan gittiğimiz şehirlerin sayısını 60’a yükselteceğiz” dedi.

Has Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Latif Karaali ise, “Biz aile içinde yatırım kararı alırken yakıt tüketimi, kullandığı teknoloji, konfor ve güvenlik önemli. Bu 35 milyon TL’lik bir yatırım. Biz yarın ne olacağını düşünmekten çok biz yarın nerede olacağımız düşünüyoruz” dedi.