DHL Express Türkiye, üçüncü kez 'En İyi İşveren' seçildi

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02 Mart 2017, 11:27

Dünyanın dört bir yanında çalışanların mesleki ve kişisel gelişimi için en iyi çalışma koşullarını sağlayan şirketleri belirleyen Top Employers Institute, DHL Express Türkiye'yi en iyi işverenler arasında gösterdi.



DHL Express Türkiye, insan kaynakları yönetimindeki başarılı performansıyla üst üste üçüncü kez “En İyi İşveren” sertifikasının sahibi oldu. Şirket, 25 yılı aşkın süredir dünyanın en önde gelen işverenlerini ödüllendiren Top Employers Institute tarafından verilen sertifika ile dünya çapında en yüksek çalışan memnuniyeti standardına sahip 10 global şirket arasında yer aldı. Tüm kıtalara yayılmış 59 farklı ülkede incelemeye giren DHL Express, her kıtada sertifika alan tek şirket oldu.

En İyi İşveren unvanı, çalışanların mesleki ve kişisel gelişimi için en iyi çalışma koşullarını sağlayan şirketlere veriliyor. Şirketler, lider gelişimi, performans yönetimi, kariyer ve yedekleme yönetimi, ücretlendirme ve yan haklar, işgücü planlaması, yetenek stratejisi, işe alım, öğrenme, gelişim ve kültür gibi kilit disiplinlerdeki başarıları göz önüne alınarak inceleniyor.

DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen, şunları söyledi: “DHL Express olarak, hem globalde hem Türkiye’de üçüncü kez 'En İyi İş Veren' sertifikası ile ödüllendirilmek büyük bir başarı ve gurur kaynağı. Mutlu ve motive çalışanlarımız işimizdeki başarının temelini oluşturuyor, dünya genelinde 220 ülke ve bölgede çalışan 90.000 Sertifikalı Uluslararası Uzman çalışanımızın bağlılığı ve profesyonelliği, şirketimizin büyümesinde önemli bir itici güce dönüşüyor. Ve biliyoruz ki, hizmet kalitemiz, başarımız ve pazar liderliğimiz çalışanlarımızın mutluluğuyla doğru orantılı ilerliyor. Bu nedenle çalışanlarımıza ve onların eğitimine sürekli yatırım yapıyoruz. Asla taklit edilemeyecek en önemli değerimizin Sertifikalı Uluslararası Uzman çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz.”

DHL Express Türkiye İnsan Kaynakları ve Kalite Direktörü Ayla Çetinbora ise, “Üçüncü kez elde ettiğimiz bu prestijli sertifika, müşteri odaklı kültürümüzün yanı sıra motivasyonu yüksek kişileri bünyemize dahil etmek ve uzun vadeli bir yaklaşımla burada kalmalarını sağlamak konusundaki tutkumuzun bir teyidi niteliğinde. Sağladığımız yan haklar, eğitim olanakları ve çalışma koşullarıyla mutlu ve motive çalışanlara ulaşmak için çaba harcıyoruz. Sertifikalı Uluslararası Uzman (CIS) ve Sertifikalı Uluslararası Yönetici (CIM) çatısı altında birleştirdiğimiz eğitimlerle çalışanlarımız global bir iş dünyasının parçası olduğunu hissediyor ve iş hedeflerine açık bir şekilde hakim olabiliyor. Bunun yanında fark yaratan uygulamalarla çalışanlarımızı bu ailenin bir parçası olmaktan mutlu kılmak istiyoruz. Örneğin daha işe başlamadan motive etmeyi ve mükemmel bir çalışan deneyimi yaratmayı hedefleyen onboarding programımız kapsamında kişiler işe başlamadan iki hafta önce ekip arkadaşları ve yöneticilerinin hoş geldin kartının da bulunduğu bir paket gönderiliyor. En İyi İşveren seçilmek, bütün bu çabalarımızın sonuçlarını verdiğini göstermesi açısından bizi çok mutlu ediyor” diye konuştu.

