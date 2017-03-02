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Nissan'dan köpek dostu ailelere özel X-Trail

Nissan'dan köpek dostu ailelere özel X-Trail

Tarih 02 Mart 2017, 11:20

Nissan, köpek dostu aileler için Nissan X-Trail 4Dogs'u tasarladı. İki adet köpeği rahat ettirebilen Nissan X-Trail 4Dogs'ta, çift yönlü köpek kamerası, duş, kurutucu ve giriş rampası var.

Nissan, 1300’den fazla köpek sahibinin dahil olduğu bir anketin sonucundan yola çıkarak tasarlanan yeni X-Trail konseptini tanıttı. X-Trail 4Dogs konsepti, Nissan’ın vazgeçilmez SUV’u X-Trail’in hayvansever aileler için de mükemmel bir araç olduğunu ortaya koyuyor. Tamamen köpek dostu bir SUV olan X-Trail 4Dogs’un bagajı yenilikçi çözüm paketiyle 445 litre büyüklüğüyle iki köpeğe kadar yaşam alanı sunuyor.

X-Trail 4Dogs, hem köpeği, hem de sahibi rahat ettirmek için neredeyse bütün imkanları sunuyor. Araçta uzun, çamurlu bir yürüyüşün ardından patileri temizlemek için gereken ekipman, duş başlığı ve yıkanan patiler için kurutucu bulunuyor. Köpeğin bagaja rahatlıkla ulaşmasına yardımcı olmak için biniş rampası devreye girerken, bagaja sıcak hava yönlendiren kurutucu sistem köpeğin yaşam konforunu arttırıyor. Köpekler rahatça yatağa yerleşebiliyor, su kapından su içebiliyor veya atıştırmalık alabiliyor. Araçta bulunan sabitleme kancası da güvenliği tesis ediyor.

X-Trail 4Dogs, yolculuk sırasında köpeğini kontrol etmek veya sakinleştirmek için onunla konuşmak isteyen sürücülere özel çözümler de sunuyor. Araçta bulunan köpek kamerasından elde edilen görüntüler, NissanConnect bilgi ve eğlence sistemine ait 10 inç büyüklüğündeki ekrana aktarılıyor ve araçta bulunan ses düzeni sayesinde sürücü köpekle kolaylıkla iletişim kurabiliyor.


 

 

 

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