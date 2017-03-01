TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Dünya

İnci Akü, ABD'de 4 Stevie ödülü birden aldı

İnci Akü, ABD'de 4 Stevie ödülü birden aldı

Tarih 01 Mart 2017, 18:18

Dünyanın en saygın iş ödüllerinden The Stevie Awards'a, sektörüne yönelik geliştirdiği sadakat programı 'Birinci Kart' ile başvuran İnci Akü, iki altın, bir gümüş ve bir bronz ödül kazandı.

Dünya çapındaki organizasyonların başarıları ve pozitif katkılarının kamuoyuna tanıtılması amacıyla 2002’de oluşturulan Stevie ödül programında, bu yıl da dünya devlerinin aralarında olduğu şirketler ve markalar farklı projeleriyle yarıştı. Sektöründe ilklere imza atan İnci Akü, yeni sadakat programı ‘Birinci Kart’ ile ‘Talep Yaratmada Yılın Programı’ ve ‘Teşvikli Yönetim Çözümleri’ kategorilerinde altın, ‘Müşteri Hizmetlerinde İnovasyon’ kategorisinde gümüş, ‘Satışta İnovasyon’ kategorisinde de bronz Stevie Ödülü’nün sahibi oldu.

İnci Holding ve Japon akü devi GS Yuasa ortaklığı ile faaliyetlerine devam eden İnci GS Yuasa’nın markası İnci Akü, hayata geçirdiği “Birinci Kart” uygulamasıyla satış noktalarına avantajlar dünyası sunuyor.

Las Vegas’ta düzenlenen törende ödülleri alan İnci GS Yuasa Genel Müdür Yardımcısı Hakan Yıldırım, sektöre getirdikleri ayrıcalık ve farkın ödüllendirilmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Yıldırım, uygulamaya konulan sadakat programı Birinci Kart’ın, müşteri memnuniyetini ve İnci Akü marka sadakatini artırmayı amaçladığını kaydetti. Yıldırım, şöyle konuştu: “Birinci Kart uygulaması ile akü sektöründe ilk ve tek olmayı başardık. Ürünlerimizi tüketiciyle buluşturan bayii ve perakende satış noktalarımız, bizim için çok değerli. İş birlikleri için kendilerine teşekkür niteliği taşıyan bu programla, iş yaparken kazanabilecekleri ve onlar için hazırladığımız çeşitli fırsatlardan faydalanabilecekleri bir ayrıcalıklar dünyası oluşturduk. Odaklandığımız müşteri memnuniyeti ve sektörümüze getirmiş olduğumuz inovatif yaklaşımın, jüriyi etkilediğine inanıyoruz. Stevie’den, ‘Talep Yaratmada Yılın Programı’, ‘Teşvikli Yönetim Çözümleri’ kategorilerinde altın, ‘Müşteri Hizmetlerinde İnovasyon’ kategorisinde gümüş ve ‘Satışta İnovasyon’ kategorisinde de bronz Stevie Ödülü’nü Türkiye’ye getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”

 

 

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Dünya

Kordsa Tire Technology Fuarı'nda

 Kordsa Tire Technology Fuarı'nda Kordsa, lastik teknolojilerinin ve trendlerinin paylaşıldığı ve Almanya'da düzenlenen Tire Technology fuarına k...

DKV'den DocStop projesine destek

 DKV'den DocStop projesine destek DKV Euro Service, Avrupa otoyollarında yol güvenliğine ve lojistik sektöründe çalışan sürücülerin insani koşullarda...
TASIYANLAR SAYI 205

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
2017 ve yeni dönem

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x