İnci Akü, ABD'de 4 Stevie ödülü birden aldı

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01 Mart 2017, 18:18

Dünyanın en saygın iş ödüllerinden The Stevie Awards'a, sektörüne yönelik geliştirdiği sadakat programı 'Birinci Kart' ile başvuran İnci Akü, iki altın, bir gümüş ve bir bronz ödül kazandı.

Dünya çapındaki organizasyonların başarıları ve pozitif katkılarının kamuoyuna tanıtılması amacıyla 2002’de oluşturulan Stevie ödül programında, bu yıl da dünya devlerinin aralarında olduğu şirketler ve markalar farklı projeleriyle yarıştı. Sektöründe ilklere imza atan İnci Akü, yeni sadakat programı ‘Birinci Kart’ ile ‘Talep Yaratmada Yılın Programı’ ve ‘Teşvikli Yönetim Çözümleri’ kategorilerinde altın, ‘Müşteri Hizmetlerinde İnovasyon’ kategorisinde gümüş, ‘Satışta İnovasyon’ kategorisinde de bronz Stevie Ödülü’nün sahibi oldu.

İnci Holding ve Japon akü devi GS Yuasa ortaklığı ile faaliyetlerine devam eden İnci GS Yuasa’nın markası İnci Akü, hayata geçirdiği “Birinci Kart” uygulamasıyla satış noktalarına avantajlar dünyası sunuyor.

Las Vegas’ta düzenlenen törende ödülleri alan İnci GS Yuasa Genel Müdür Yardımcısı Hakan Yıldırım, sektöre getirdikleri ayrıcalık ve farkın ödüllendirilmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Yıldırım, uygulamaya konulan sadakat programı Birinci Kart’ın, müşteri memnuniyetini ve İnci Akü marka sadakatini artırmayı amaçladığını kaydetti. Yıldırım, şöyle konuştu: “Birinci Kart uygulaması ile akü sektöründe ilk ve tek olmayı başardık. Ürünlerimizi tüketiciyle buluşturan bayii ve perakende satış noktalarımız, bizim için çok değerli. İş birlikleri için kendilerine teşekkür niteliği taşıyan bu programla, iş yaparken kazanabilecekleri ve onlar için hazırladığımız çeşitli fırsatlardan faydalanabilecekleri bir ayrıcalıklar dünyası oluşturduk. Odaklandığımız müşteri memnuniyeti ve sektörümüze getirmiş olduğumuz inovatif yaklaşımın, jüriyi etkilediğine inanıyoruz. Stevie’den, ‘Talep Yaratmada Yılın Programı’, ‘Teşvikli Yönetim Çözümleri’ kategorilerinde altın, ‘Müşteri Hizmetlerinde İnovasyon’ kategorisinde gümüş ve ‘Satışta İnovasyon’ kategorisinde de bronz Stevie Ödülü’nü Türkiye’ye getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”