TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

Fortune, Goodyear'ı beşinci defa en beğenilen lastik üreticisi seçti

Fortune, Goodyear'ı beşinci defa en beğenilen lastik üreticisi seçti

Tarih 28 Şubat 2017, 16:51

Goodyear, Fortune Dergisi tarafından bu yıl da 'dünyanın en çok beğenilen lastik üreticisi' olarak seçildi.

Goodyear; motorlu araç parçaları üreticisi ve en çok beğenilen ABD menşeli şirket kategorilerinde, sahip olduğu yenilikçi ve kaliteli ürün gamıyla rakiplerinin önüne geçerek, üst üste beşinci kez birinci seçildi.

Goodyear Şirketi; motorlu araç parçaları üreticisi kategorisinde ölçülen dokuz önemli kriterin altısında 2., diğer üçünde de 3. sırada yer aldı. Goodyear, genel skorda ve dokuz kategorinin yedisinde önde gelen global lastik üreticisi rakiplerinin önüne geçti.

1983 yılından bu yana gerçekleştirilen Fortune En Beğenilenler Listesi, kurumlar için itibari belirleyecek bir karne niteliği taşımaktadır. Bu listeyi belirlemek üzere toplamda 3.800 yönetici, yönetim kurulu başkanı ve hisse senedi analisti; insan yönetimi, varlıkların kullanımı, sosyal sorumluluk, yönetim kalitesi, finansal sağlamlık, uzun vadeli yatırım, ürün / hizmet kalitesi ve küresel rekabet gibi unsurları değerlendirerek şirketlerin itibarını belirlemek için tercih yapıyor.

 

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Endüstri Yan Sanayi

ADAC'a göre Pirelli en iyisi

 ADAC'a göre Pirelli en iyisi Pirelli, ADAC'ın gerçekleştirdiği testler sonucunda kendi kategorisinde en iyi ortalama dereceleri elde eden Ci...

Michelin CrossClimate+ ile yollarda uzun süreli güvenlik

 Michelin CrossClimate+ ile yollarda uzun süreli güvenlik Michelin CrossClimate+ ile ilk kilometreden son kilometreye kadar mükemmel performans sunuyor.
TASIYANLAR SAYI 205

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
2017 ve yeni dönem

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x