Fortune, Goodyear'ı beşinci defa en beğenilen lastik üreticisi seçti

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28 Şubat 2017, 16:51

Goodyear, Fortune Dergisi tarafından bu yıl da 'dünyanın en çok beğenilen lastik üreticisi' olarak seçildi.





Goodyear; motorlu araç parçaları üreticisi ve en çok beğenilen ABD menşeli şirket kategorilerinde, sahip olduğu yenilikçi ve kaliteli ürün gamıyla rakiplerinin önüne geçerek, üst üste beşinci kez birinci seçildi.

Goodyear Şirketi; motorlu araç parçaları üreticisi kategorisinde ölçülen dokuz önemli kriterin altısında 2., diğer üçünde de 3. sırada yer aldı. Goodyear, genel skorda ve dokuz kategorinin yedisinde önde gelen global lastik üreticisi rakiplerinin önüne geçti.

1983 yılından bu yana gerçekleştirilen Fortune En Beğenilenler Listesi, kurumlar için itibari belirleyecek bir karne niteliği taşımaktadır. Bu listeyi belirlemek üzere toplamda 3.800 yönetici, yönetim kurulu başkanı ve hisse senedi analisti; insan yönetimi, varlıkların kullanımı, sosyal sorumluluk, yönetim kalitesi, finansal sağlamlık, uzun vadeli yatırım, ürün / hizmet kalitesi ve küresel rekabet gibi unsurları değerlendirerek şirketlerin itibarını belirlemek için tercih yapıyor.