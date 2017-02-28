Otokar'dan Batman'a 24 araçlık dev teslimat

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28 Şubat 2017, 16:16

Batman Belediyesi'nin filosuna kattığı 20 adet Doruk LE ve 4 adet Sultan City, gerçekleştirilen geniş katılımlı bir törenle Batmanlıların hizmetine sunuldu.

Otokar, şehiriçi ulaşımda konfor, ekonomi ve güvenliği bir arada sunan araçlarıyla belediyelerin ilk tercihi olmaya devam ediyor. Sahip olduğu Ar-Ge gücüyle kullanıcı beklenti ve isteklerine uygun araçlar geliştirip üreten Otokar, Batman Belediyesi’ne 20 adet Doruk LE ile 4 adet Sultan City teslimatı gerçekleştirdi. Gelişen sanayisi ve artan nüfusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en hızlı büyüyen şehirlerinden Batman'ın merkez ve ilçelerindeki toplu taşımacılıkta yeni bir dönem başlatacak olan araçların teslimatı, Batman şehirlerarası otobüs terminalinde geniş katılımlı bir törenle yapıldı.

Düzenlenen teslimat törenine Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, İşletme İştirakler Müdürü Adnan Yürük ve Otokar Kamu Bölge Satış Yöneticisi Yetka Doğan ve çok sayıda Batmanlı katıldı. Yeni araçların alımına ilişkin olarak Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Batmanlılara daha rahat ve konforlu bir toplu ulaşım hizmeti vermeyi amaçladıkları için yeni otobüslerin alımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Otokar güvencesi ile üretilen şehir içi yolu taşımacılığının 2 gözde aracı Doruk LE ve Sultan City ile ulaşımın daha konforlu gerçekleşeceğini belirten Otokar Kamu Bölge Satış Yöneticisi Yetka Doğan ise "Bugün Batmanlıların kullanımına sunduğumuz yeni araçlarımızla Batman Belediyesi'ndeki otobüs sayımız 46'ya ulaştı. Bir kez daha Otokar’ı tercih etmelerinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Araçlarımızın Batman’a, Batmanlılara hayırlı olmasını dileriz” dedi.



DORUK LE

Otokar'ın şehiriçi yolcu taşımacılığının gözde araçlarından biri olan Doruk LE, alçak tabanlı girişi, modern ve ödülü tasarımı ile ulaşımda standartları belirliyor. İç ve dış modern görüntüsü, güçlü motoru, yol tutuşu ve üstün çekiş performansının yanı sıra ekonomik olmasıyla da ön plana çıkan Doruk LE, alçak tabanı ve iniş kapısındaki engelli rampası ile tekerlekli sandalyeli, bebek arabalı ve yaşlı yolcuların rahatlıkla araca giriş ve çıkışına olanak sağlıyor. Doruk LE, büyük ve geniş camları, ferah iç hacmi ve standart sunulan kliması ile yolculara rahat ve keyifli yolculuklar yaşatıyor. Avrupa güvenlik normlarına uygun sistemlerin kullanıldığı otobüslerde, ön ve arkada tam kuru havalı disk frenlere ek olarak standart olarak sunulan ABS, ASR ve Retarder sayesinde maksimum güvenlik sağlanıyor.



SULTAN CITY

Şehiriçi toplu taşımacılığında engel tanımayanların gözdesi olan Sultan City, iç ve dış modern görüntüsü, iç ferahlığı ile ön plana çıkıyor. Sultan City'nin düz arka zemini engelli yolcu taşımacılığına olanak veriyor. Araç, geniş kapısı ile hem yolcu iniş binişini hızlandırıyor; hem de kolay açılır kapanır engelli rampasıyla herkese seyahat özgürlüğü sunuyor.



