|
|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Kordsa Tire Technology Fuarı'nda
27 Şubat 2017, 18:02
Kordsa, lastik teknolojilerinin ve trendlerinin paylaşıldığı ve Almanya'da düzenlenen Tire Technology fuarına katıldı.
Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, lastik sektöründeki en son yeniliklerin paylaşıldığı, Almanya’nın Hannover şehrinde bu yıl 17.si gerçekleşen Tire Technology Expo 2017’ye katıldı. Lastik güçlendirme teknolojilerini stand alanında sergileyen Kordsa, Tire Technology konferansı kapsamında Monolyx ürününün özellikleri ve kullanım alanlarını bir sunumla paylaştı.
Monofilamanların bir arada bükülmesi ile oluşan kord yapısına sahip koruyucu lastik katmanı Monolyx, kötü yol koşullarında lastiğin bütünlüğünü koruyor. Ayrıca kesmeye karşı dirençli olan Monolyx standart tekstil malzemelerine göre 2.5 kat daha yüksek kesme direnci performansı sunuyor. Monolyx’in mevcut özellikleri sayesinde daha birçok alanda da değerlendirilebileceği mesajının verildiği sunum katılımcıların büyük beğenisini topladı. Sunumda ayrıca Kordsa’nın güçlendirme pazarındaki deneyimi ve inovasyon alanında yaptığı çalışmalar da aktarıldı.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
Design by Medya-x