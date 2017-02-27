Kordsa Tire Technology Fuarı'nda

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27 Şubat 2017, 18:02

Kordsa, lastik teknolojilerinin ve trendlerinin paylaşıldığı ve Almanya'da düzenlenen Tire Technology fuarına katıldı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, lastik sektöründeki en son yeniliklerin paylaşıldığı, Almanya’nın Hannover şehrinde bu yıl 17.si gerçekleşen Tire Technology Expo 2017’ye katıldı. Lastik güçlendirme teknolojilerini stand alanında sergileyen Kordsa, Tire Technology konferansı kapsamında Monolyx ürününün özellikleri ve kullanım alanlarını bir sunumla paylaştı.

Monofilamanların bir arada bükülmesi ile oluşan kord yapısına sahip koruyucu lastik katmanı Monolyx, kötü yol koşullarında lastiğin bütünlüğünü koruyor. Ayrıca kesmeye karşı dirençli olan Monolyx standart tekstil malzemelerine göre 2.5 kat daha yüksek kesme direnci performansı sunuyor. Monolyx’in mevcut özellikleri sayesinde daha birçok alanda da değerlendirilebileceği mesajının verildiği sunum katılımcıların büyük beğenisini topladı. Sunumda ayrıca Kordsa’nın güçlendirme pazarındaki deneyimi ve inovasyon alanında yaptığı çalışmalar da aktarıldı.

