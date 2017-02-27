Ford Kuga ile 'Harekete Geç'iyor

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27 Şubat 2017, 17:56

Yeni Ford Kuga'da, 1.5 litrelik 120 PS güç ve 300 Nm tork değerine sahip TDCi dizel motor, Türkiye'de ilk kez Powershift otomatik şanzımanla sunuluyor.

Ford’un SUV ürün gamında yer alan Kuga, yenilenerek Türkiye’de 3 farklı donanım ve yeni 1.5 lt TDCi dizel motor seçeneğiyle satışa sunuldu. Ford’un yeni SUV tasarım dili ile yenilenerek daha cesur ve şık bir görünüme kavuşan Yeni Ford Kuga, yeni teknolojileri ile daha kolay, konforlu ve eğlenceli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Yeni Kuga’da sunulan Yeni Ford SYNC 3 araç içi bilgi ve eğlence sistemi, yenilikçi sürücü destek teknolojileri, ergonomik ve konforlu iç tasarım ve verimli 120 PS gücündeki 1,5 litre TDCi dizel motor ve bu motora eşlik eden otomatik şanzıman seçeneği, Yeni Ford Kuga’nın heyecan verici yenilikleri arasında bulunuyor.

Güvenlik ve donanım olarak sınıfının cazip aracı konumuna gelen Yeni Ford Kuga, akıllı teknolojileriyle çıtayı yükseltiyor. Yeni Ford Kuga’da ilk kez sunulan Elektronik Park Freni, direksiyona müdahale etmeden sadece bir düğmeyle dikey ve paralel park alanlarına park edilmesini sağlayan Gelişmiş Otomatik Park Sistemi; çarpışma riskini azaltmaya yardımcı olan Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi’nin geliştirilmiş versiyonu; ışığın azaldığı ortamlarda görüşü optimize eden Adaptif Ön Far Sistemi; Akıllı Bagaj Kapağı ve Ecoboost motor seçeneği ile sunulan Ford Akıllı Dört Tekerlekten Çekiş Sistemi, aracın teknolojik özellikleri arasında yer alıyor.

Özgür Yücetürk: SUV segmentinde donanım ve teknoloji çıtasını yükseltiyoruz

Yeni Ford Kuga basın lansmanında bir konuşma yapan Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, şunları söyledi: “Geçtiğimiz sene paylaştığımız 'Bir Başka' stratejisiyle güçlendirdiğimiz ürün portföyümüzü yenilemeye devam ediyoruz. Yeni Ford Kuga’yı, SUV segmentinde öncü modelimiz olarak konumluyoruz. Yeni Kuga’da sunacağımız, SUV segmentinde çok önemli bir yere sahip olan 1,5 litre dizel motor ve otomatik şanzıman seçeneğiyle daha geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyoruz. Sunduğumuz zengin donanım seçenekleriyle Kuga müşterilerinin de farklı beklentilerini karşılarken segmentte donanım ve teknoloji çıtasını yükseltiyoruz. Yeni Ford Kuga, şık ve cesur tasarımı, ekonomik ve verimli yeni motor ve şanzıman seçenekleri ve ileri teknolojik özellikleri ile rekabette güçlü bir şekilde yerini alıyor ve segmentin önemli oyuncularından biri olmaya hazırlanıyor.”

Güçlü, dinamik ve sofistike tasarım

Güçlü ve sofistike bir görünüme kavuşan Yeni Kuga, Ford’un yeni SUV tasarım yaklaşımını EcoSport ve Edge modelleriyle paylaşıyor. Yeni trapezoid ızgara ve altında yer alan daha küçük ızgaranın yanlarında LED gündüz farları ve şık görünümlü yeni sis farları yer alıyor. Yeniden tasarlanan stop lambaları ise sportif görünümü tamamlayarak Kuga’ya dinamizm katıyor.

Yeni Kuga’nın titizlikle üretilmiş iç mekanı, yolculara ve sürücüye daha ergonomik, şık ve konforlu bir deneyim yaşatıyor. Daha sezgisel hale getirilen direksiyon ve klima kumandalarında, artık daha az sayıda ve daha kolay ayırt edilebilen butonlar yer alıyor. Direksiyon, soğuk havalarda konforu artırmak için ısıtmalı deri opsiyonuyla sunulurken, otomatik şanzımanlı yeni Kuga modellerinde yer alan direksiyona monte edilmiş tuş takımı ile sürücülerin ellerini direksiyondan ayırmadan vites geçişlerini manuel olarak yapabilmelerine imkan veriliyor.

Yeni Ford Kuga, Türkiye’de Style, Titanium ve ST-line olmak üzere üç donanım seviyesi ile sunuluyor. Style donanım seviyesiyle başlayan Yeni Ford Kuga’da bir çok teknoloji ve fonksiyonel özellik standart olarak sunulurken, opsiyonel jant seçeneği ve aksesuarlar ile aracın kişiselleştirilmesine de imkan veriliyor Kuga ST-Line donanım seviyesi ise sportif görünüm ve spor süspansiyonu ile öne çıkıyor.

Kusursuz performans ve verimlilik kombinasyonu

Yeni 1,5 lt hacminde, turbo beslemeli Duratorq TDCi dizel motorun ilk kez sunulduğu Yeni Ford Kuga, hem manuel hem de Powershift otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor. Yeni 120 PS 1,5 lt TDCi motor, manuel şanzıman kombinasyonu önceki 2,0 lt TDCi motorun yerini alıyor. Ford, bu yeni motorda yakıt verimliliğini yaklaşık yüzde 5 geliştirerek aynı gücü üretirken ortalamada 4,4 lt/100 km yakıt tüketimi ve 115 g/km CO2 emisyon değerlerine ulaşıyor. 1,5 lt TDCi motor 6 ileri PowerShift otomatik şanzıman kombinasyonu ise 120 PS güç ve 300 Nm’lik yüksek performans değerini sunuyor ve 4,8 lt/100 km yakıt tüketimi ve 124g/km CO2 emisyon değerine ulaşıyor.

Yeni Ford Kuga’da sunulan tek benzinli versiyon olan 1,,5 lt’lik Ecoboost motor ise Türkiye’de otomatik şanzıman kombinasyonuyla 182 PS ve 240 Nm’lik performans değerlerini sunuyor. Bu versiyonda ayrıca akıllı dört tekerlekten çekiş özelliği standart olarak sunuluyor.

Araç içi bilgi ve eğlence sistemi; SYNC 3

Yeni Ford Kuga’da Titanium ve ST-Line donanımlarında sunulan SYNC3 multimedya sistemi, araç içi bilgi ve eğlence sistemi olarak sesli kontrol sistemini sunuyor. Yeni SYNC 3, sürücülere basit ve daha doğal sesli komutlar kullanarak müzik, navigasyon ve bağlantılı akıllı telefonlarını kontrol etme özgürlüğü tanıyor. Kuga sürücüleri, SYNC 3’ün 8 inçlik dokunmatik ekranını tıpkı akıllı telefonlarındaki gibi tutarak kaydırma hareketleriyle de kullanılabiliyor. Aynı zamanda SYNC3 telefona gelen mesajı hem okuyabiliyor hem de mesaja cevap yazıp gönderebiliyor. .

Yeni Kuga’da ilk kez sunulmaya başlanan Apple CarPlay ve Android Auto ile 8 inçlik dokunmatik ekrandan, akıllı telefonlarda yer alan birçok uygulamayada ulaşılabiliyor. Mükemmel bağlantı deneyimini sunan SYNC3’te Spotify, Glimpse, Apple Maps gibi uygulamalar da sürücülerin hayatını kolaylaştırıyor.

Konforlu ve keyifli bir sürüş için akıllı teknolojiler

Yeni Ford Kuga, sahip olduğu asistan teknolojileriyle sürüşü ve park etmeyi kolaylaştırıyor. Ultrasonik sensörleri kullanarak çalışan Gelişmiş Otomatik Park Sistemi, sürücünün direksiyona dokunmadan sadece gaz ve fren pedalı kontrolüyle dikey ve paralel boşluklara park edebilmesini sağlıyor.

Park yerinden çıkarken gerçekleşebilecek kazaları önlemek için geliştirilen Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ise her iki taraftan gelebilecek araçlara karşı sürücüyü uyarıyor. 40 metre mesafeye kadarki hareketli araçları algılayabilen radar sistemi, park yerinden çıkarken kör noktalardan dolayı oluşan kazaları da önlemiş oluyor.

Yeni Kuga’nın önemli güvenlik önlemlerinden biri de şehir içinde aracın önüne çıkabilecek araçlara karşı hızlı şekilde devreye giren Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi. Bir önceki nesil Kuga’da 30 km/s altındaki hızlarda çalışan sistem, Yeni Kuga’da 50 km/s ve altındaki hızlarda aktif şekilde çalışıyor. Radar sistemleri, aracın önünde seyir halinde olan araç ile aradaki mesafeyi kontrol ederek, gerekli durumda fren pedalına sürücü tarafından herhangi bir basınç uygulanmaması durumunda sistem motor torkunu otomatik olarak keserek fren pedalına basınç uyguluyor ve aracı durdurarak olası çarpışma riskinin yada şiddetinin azaltılmasına destek oluyor.

Yeni Kuga’da bir diğer öne çıkan özellik Adaptif Hız Kontrol Sistemi. Öndeki radar sensörler ile yolu izleyen ve önünde araç algıladığında yavaşlamasını sağlayan gelişmiş bir hız kontrol sistemi. Sistem daha yavaş bir araç tespit ettiğinde, arabayı önceden belirlenmiş bir mesafeyi korumak için yavaşlarken, öndeki yol açık olduğunda da sistem seçilen hıza kadar hızlanıyor.

Yeni Kuga’da 1,5 lt Ecoboost motorda sunulan Ford Akıllı Dört Tekerlekten Çekiş Sistemi, her tekerleğe gönderilen torku 20 salisede, yani göz kırpma hareketinden 20 kat daha hızlı şekilde ayarlayarak, özellikle kaygan zemin şartlarında sürüşü ve çekişi optimize ediyor. Bu teknoloji yalnız ihtiyaç duyulduğu durumlarda etkinleşerek, daha rahat yol koşullarında yakıt tasarrufu da sağlıyor.

Yeni özellikleriyle konforlu bir sürüş vaat eden Kuga, hayatı daha da kolaylaştırıyor. Elektrikli Park Freni tek tuşla aracınızı güvene alıp orta konsolda daha fazla saklama alanına yer açarken kapı kilidi göstergesi sürücülere bir bakışta kapıların kilitli olup olmadığını görme imkanı sağlıyor.

Ford’un yeni nesil MyKey teknolojisi, Kuga sürücülerine, araçlarını başka sürücülere verdiklerinde anahtarı programlayabilme, bu sayede gelen çağrıları engelleme, üst hız limitini sınırlama, sürücü asistanını ve güvenlik özelliklerini devre dışı bırakmaya izin vermeme, müzik sisteminin maksimum ses düzeyini düşürme ve araçtakilerin emniyet kemerlerini takmamaları durumunda müzik ve ses sistemini tamamen devre dışı bırakma imkanı veriyor. Geliştirilmiş MyKey sistemi gerek hız sınırlandırıcı, gerek hız uyarıcı ayarlarında eski MyKey teknolojisine göre daha fazla sayıda seçenek sunuyor.

Yeni Kuga’da ilk defa sunulan Ford’un Ayarlanabilir Bi-Xenon Far Sistemi ise ortamın aydınlık düzeyini algılıyor ve yeni bi-xenon farların hüzme açısını aracın hızına, manevra açısına ve öndeki cisimle arasındaki mesafeye bağlı olarak yedi ayardan birine ayarlayarak görüşü optimize ediyor.

Yeni 1,5 lt dizel motor ve Powershift otomatik şanzıman seçeneği ile Türkiye’de

Yeni Ford Kuga, iki farklı çekiş sistemi, üç farklı donanım seviyesi, dizel ve benzinli motor tercihleriyle satışa sunuluyor. Ford Kuga’da ilk kez sunulan 1.5 lt’lik TDCi motor, 6 ileri PowerShift şanzımanla birlikte hem performans hem de düşük yakıt tüketim değerleriyle daha fazla ekonomi sunarken, rekabet gücünü artırıyor.

Yeni Ford Kuga, 117.000TL.’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatıyla Ford Yetkili Satıcıları’nda.

