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Renault, Alpıne ve Dacıa yenilikleriyle Cenevre Fuarı'nda
24 Şubat 2017, 21:03
Renault, Alpine ve Dacia, yenilikleri ve yeni modelleriyle 87. Cenevre Otomobil Fuarına katılacak
Renault, Alpine ve Dacia, 7-8 Mart'ta basın günleri düzenlenecek 2017 Cenevre Otomobil Fuarına hazırlanıyor.
Şirket açıklamasına göre, Renault, Cenevre'de Yeni Captur modelinin ilk gösterimini gerçekleştiriyor. Cenevre'de prömiyeri gerçekleştirilecek olan Yeni Captur, artık daha da sıra dışı bir stil ve yeni teknolojiye sahip. Yeni Koleos ve Alaskan, Cenevre Otomobil Fuarını takiben Avrupa pazarında 2017'de pazara sunuluyor olacak.
Avrupa'nın öncü ve lider elektrikli otomobil markası olan Renault, Cenevre için bir elektrikli otomobil sürprizi hazırlıyor.
Alpine, Cenevre Otomobil Fuarı ile geri dönüyor ve yeni seri üretim modelinin dünya prömiyeri ile geri dönüşünü kutluyor.
Dacia Yeni Logan MCV Stepway'i ve yeni limited edition serilerini tanıtacak.
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