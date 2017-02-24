Shell Helix, ustaları Saffet Üçüncü ile buluşturuyor

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24 Şubat 2017, 20:55

Türkiye'nin dört bir tarafındaki özel otomobil servislerinin ustaları, yıl boyunca devam edecek organizasyonlarla, Shell Helix Motor Yağları sponsorluğunda otomotiv sektörünün nabzını tutan Saffet Üçüncü ile buluşuyor.





Türkiye madeni yağ pazarınının üst üste 10 yıldır lideri Shell & Turcas, otomobil sahiplerinin motor yağı tercihlerinde önemli rol oynayan özel servis ustalarını Shell Helix Motor Yağları sponsorluğunda otomotiv alanındaki uzmanlığını katarak hazırlayıp sunduğu TV programlarıyla sektörün nabzını tutan Saffet Üçüncü ile bir araya getiriyor.

Yıl boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilecek organizasyonlarda Saffet Üçüncü, özel servis ustalarına, doğru motor yağı seçiminin araç performansı üzerindeki etkilerini anlatacak ve ustaların sorularını yanıtlayacak.

Organizasyonun ilk ayağı 23 Şubat’ta Antalya'da başladı. Mart ayında Adana ve Mersin'de devam edecek olan buluşmalar, Nisan ve Mayıs'ta İstanbul'da, Haziran'da Kayseri'de, Temmuz'da Ankara'da, Ağustos'ta İzmir'de, Eylül'de Trabzon'da, Ekim'de Eskişehir'de ve son olarak Kasım ayında Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Otomobil sahiplerinin motor yağı tercihlerinde önemli rol oynayan özel servis ustaları ile otomotiv sektörünün uzmanlığı ile öne çıkan ismi Saffet Üçüncü’yü bir araya getirecek olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak, “Müşteri odaklı yaklaşımımız, teknoloji liderliğimiz, marka yatırımlarımız ve güçlü ekibimiz başarımızın temel dayanağını teşkil ediyor. Müşteri beklentilerinin ötesine geçmeyi hedefleyen hizmet anlayışımızı, en son teknolojiyle geliştirdiğimiz ürünlerimizle destekliyoruz. Bu sayede pazar liderliğimizi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sürdürüyoruz. Hedefimiz, müşterilerimize yüksek performans alacakları ürünler sunarak liderliğimizi önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek. Başarımıza katkısı olan tüm müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.”dedi.



