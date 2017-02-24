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Yılın ilk Cityliner'ı Eslem Turizm'e teslim

Yılın ilk Cityliner'ı Eslem Turizm'e teslim

Tarih 24 Şubat 2017, 20:49

Eslem Turizm, filosunu premium yolcu otobüsü NEOPLAN Cityliner ile genişletti. Yeni yılın ilk Cityliner teslimatı, Ankara Akyurt'taki MAN tesislerinde gerçekleşti.

2017 yılının ilk NEOPLAN Cityliner teslimat törenine Eslem Turizm yetkilileri Volkan Emrelli ve Hakan Emrelli’nin yanı sıra MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’den Bölge Satış Yöneticisi Önsel Demircioğlu, 2. El satış Uzmanı Aydın Çakmak, Otobüs Teslimat Sorumlusu Salih Cabaş ile finansmanı sağlayan VDF’den Tuğrul Aykın hazır bulundular.

Teslimat töreninde konuşan Volkan Emrelli, “Filomuza yeni araç alımında NEOPLAN Cityliner’ı tercih etmemizin nedeni, otobüsün üstün niteliklerinin yanı sıra düşük işletme maliyetleri, yaygın ve rekabetçi Satış Sonrası Hizmetler ve MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. yetkililerinin pozitif ve samimi yaklaşımları olmuştur” dedi.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Bölge Satış Yöneticisi Önsel Demircioğlu ise, “NEOLAN Cityliner, sunduğu yüksek kalite, üst düzey konfor, ileri teknoloji ile diğer NEOPLAN modelleriyle birlikte yolcu otobüslerinin premium aracı konumundadır. Tüm NEOPLAN otobüslerle birlikte bugün 2017’nin ilk teslimatını gerçekleştirdiğimiz Cityliner’ın da Türkiye’de, Ankara’daki bu tesislerimizde üretilmesinin ayrı bir gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

 

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