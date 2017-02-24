Michelin CrossClimate+ ile yollarda uzun süreli güvenlik

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24 Şubat 2017, 20:43

Michelin CrossClimate+ ile ilk kilometreden son kilometreye kadar mükemmel performans sunuyor.





Michelin, devrim yaratan teknolojisiyle lastik kullanım alışkanlıklarını değiştiren ‘3PMFS işaretli kış sertifikalı ilk yaz lastiği’ CrossClimate’ın yeni jenerasyonu CrossClimate+ ile, daha geniş ebat seçeneği sunuyor.

Pek çok lastikte kilometreler geride kaldıkça performans açısından değişim gözlemlenirken MICHELIN CrossClimate+, yenilikçi çözümleri ve teknolojik üstünlüğü sayesinde ilk kilometreden itibaren diş derinliği yasal sınır 1.6 mm’ye gelinceye kadar performansından ödün vermiyor.

MICHELIN CrossClimate+ kuru zeminde premium yaz lastiği özellikleriyle sürücülere mükemmel performans sunarken; karla kaplı zeminde ise bir kış lastiği kadar yüksek performans göstermeye devam ederek mükemmel deneyim yaşatıyor. 2015 yılından beri yollarda olan MICHELIN CrossClimate lastikleri şimdi ise CrossClimate+ ile daha geniş kategorilerde müşterilerle buluşmaya hazırlanıyor. MICHELIN CrossClimate 14’’ jant için varlığını devam ettirirken, 15-19" jant aralığında Şubat 2017’den itibaren yollarda olacak olan MICHELIN CrossClimate+ ise daha geniş ebat yelpazesiyle SUV araçlar için de büyük avantajlar sunuyor.

Segmentinde öncü; MICHELIN CrossClimate

Sektörde oyunun kurallarını değiştiren kış sertifikalı ilk yaz lastiği MICHELIN CrossClimate, markanın iş hedeflerinde büyük rol oynuyor. 2015 yılından bu yana yollarda olan lastikler, mevsim geçişlerinde lastik değişimi zahmetinden kurtarırken sürücülerin hayatlarını kolaylaştırıyor; performansıyla fark yaratıyor. Araştırmalara göre “4 Mevsim” lastik pazarındaki lastiklerle karşılaştırıldığında özellikle karda çekiş gücünde uzun süreli üstünlüğe sahip olan MICHELIN CrossClimate, hem kış hem yaz performansıyla göz dolduruyor.

Satılan her 5 lastikten 1’i MICHELIN CrossClimate

Devrim yaratan MICHELIN CrossClimate’nin başarılı performansı mali sonuçlara da yansıyarak Michelin’in Türkiye'deki pazar payına önemli ölçüde katkı sağlıyor. Michelin marka binek lastiklerinde yaklaşık her 5 lastikten birini MICHELIN CrossClimate oluşturuyor.

