DKV'den DocStop projesine destek

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23 Şubat 2017, 00:20

DKV Euro Service, Avrupa otoyollarında yol güvenliğine ve lojistik sektöründe çalışan sürücülerin insani koşullarda çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçlayan yolda tıbbi yardım esaslı DocStop projesinin destekçileri arasına katıldı.

DKV Euro Service, trans-Avrupa yollarında seyreden ticari araç sürücülerinin yolda daha iyi tıbbi yardım almalarını sağlamak üzere kurulan DocStop Avrupa derneğini destekliyor. Dernek ve gönüllüleri, kuruluşundan bu yana Pan-Avrupa yolları boyunca doktor ve hastane ağı ile hizmet noktalarının oluşturulmasına çalışıyor.

DocStop Avrupa Derneği tarafından bir pilot proje olarak başlatılan yolda tıbbi yardım esaslı DocStop projesi, Avrupa otoyollarında yol güvenliğine ve lojistik sektöründe çalışan ticari araç sürücülerinin insani koşullarda çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu çabaların sonucu olarak profesyonel sürücülerin aldıkları tıbbi yardımın gözle görünür biçimde iyileştiği gözlenen proje kapsamında, ayda 400’ün üzerinde sürücü DocStop hizmet ağını kullanıyor. DocStop kapsamında, hizmet noktaları öncesinde yol tabelalarında DocStop işaretinin yer alarak sürücüler nezdinde farkındalığın ve kullanım yaygınlığının artırılması öngörülüyor.

Avrupa otoyollarındaki yol güvenliğinin artırılarak, sürücülerin daha insani şartlarda çalışmalarına katkı sunmak amacıyla DocStop projesini desteklediklerini belirten DKV Euro Service Türkiye Satış Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, “Avrupa otoyollarında DocTop hizmetinin otoyol hizmetlerinden biri olarak algılanması için sürücülerin farkındalığının artırılması gerekiyor. Hayatları yollarda geçen tır sürücülerinin daha insani şartlarda çalışmalarına katkı sunmak, 7 gün 24 saat yolda hizmet ilkemizin bir parçası. Sürücüler ihtiyaç halinde acil çağrı hattını arayarak, telefonda tıbbi destek alabileceği gibi, DocStop işaretini gördükleri park alanlarına araçlarını park edip, tıbbi yardım talebinde bulunabiliyorlar. Araçlarımızın ve sürücülerimizin yolda herhangi bir sorun yaşamadan ilerlemesine yardımcı olmak DKV olarak hizmet ilkemizin esasını oluşturuyor” dedi.