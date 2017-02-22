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MAN, kamu satışlarında yüzde 100 artış kaydetti

MAN, kamu satışlarında yüzde 100 artış kaydetti

Tarih 22 Şubat 2017, 22:55

MAN, 2016 yılında kamyon pazarı genelinde yaşanan daralmaya karşın, teslim ettiği 341 adet araç ile kamu satışlarında yüzde 100 artış kaydetti.

MAN kamyon ve çekicileri, sahip oldukları kalite, dayanıklılık, güç ve yüksek standartlarla birlikte, özellikle zor koşullarda dahi ortaya koydukları üstün performans ile çeşitli kamu kuruluşlarından da takdir ve talep topladı. Araçlarının üstün nitelikleri ve yüksek donanımları ile bu alanda da fark yaratan MAN, 2016 yılında kamyon pazarındaki genel daralmaya karşın kamu satışlarını yüzde 100 arttırdı.

Zengin model çeşitliliği, yüksek standartları ile MAN araçları, üst yapı ya da özel donanım ihtiyaçlarını, herhangi bir revizyona gerek kalmadan karşılıyor. MAN araçları, birçok özelliğinin yanı sıra ek çekiş sistemleri 4x4 ve 6x6 uygulamalarındaki teknik üstünlükleriyle de alanlarında öne çıkıyorlar. Bununla birlikte MAN, tüm Türkiye’de yaygın servis ağı, yüksek hizmet kalitesi, rekabetçi ve avantajlar sunan tüm Türkiye’de yaygın Satış Sonrası Hizmetler ile de kesintisiz hizmet sağlıyor.  

Kamu kuruluşlarının gözdesi

Tüm bu üstün özellikleri ve avantajları ile MAN, 2016 yılında kamyon pazarı genelinde yaşanan daralmaya karşın, teslim ettiği 341 adet araç ile kamu satışlarında yüzde 100 artış kaydetti. MAN’ın kamu satışları arasında itfaiye, karla mücadele ve özel hizmet araçları ön plana çıkıyor. MAN’ın 2016 yılında satış yaptığı kamu kuruluşları arasında, başta Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere çok sayıda belediye ve kamu kuruluşları bulunuyor.

 

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