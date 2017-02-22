Renault Trucks’ın satış sonrası yarışması RTEC 2017 başladı

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22 Şubat 2017, 17:20

49 ülkeden 5,285 kişinin katıldığı yarışmada takımlar, Nisan ayına kadar teorik testlerde yarışacaklar.

İlk iki teorik etabın arkasından Mayıs 2017’de en iyi ekipler, Fransa Lyon’daki Uluslararası Büyük Final’de uygulamalı yarışmalarda karşı karşıya gelecekler. Türkiye’den 252 yarışmacıdan oluşan 67 takımın katıldığı RTEC, satış sonrası ekiplerinin uzmanlıklarını sergileyecek.

Renault Trucks’ın uluslararası dağıtım ve servis ağına yönelik düzenlediği satış sonrası yarışmasıRTEC 2017’nin (Road to Excellence Championship) ikinci ayağı başladı. 49 ülkeden 5,285 yarışmacının katılımı ile oluşan 1,421 ekip, “Renault Trucks En İyi Satış Sonrası Ekibi” ünvanını kazanmak üzere yarışmak için kayıt yaptırdı.RTEC, Renault Trucks ağının uzmanlığını dünyadaki en iyi satış sonrası ekiplerinin birbirleriyle rekabet etmesi ile sergiliyor. Bu yarışma, ekip yarışmaları ve sonuçlarının ötesinde katılımcıların Renault Trucks müşterilerine mümkün olan en iyi hizmeti sunmaları için takım ruhlarını güçlendirmeleri, tecrübelerini diğer ülkelerle kıyaslamaları, uzmanlıklarını paylaşmaları ve becerilerini geliştirmeleri adına da bir fırsat yaratıyor.Renault Trucks Satış Sonrası Kıdemli Başkan Yardımcısı Gilles Clément konu ile ilgili olarak; “RTEC, dünyadaki Renault Trucks ekiplerinin kalitesini ve teknik uzmanlığını sergiliyor. Bu sene ikincisini düzenlediğimiz yarışma, geçen seneye oranla 2.5 kat fazla yarışmacının katılımı ile başladı” dedi.Yarışma, iki teorik bölüm ve araçlar üzerinde yapılan son uygulamalı etap olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Renault Trucks satış sonrası ekipleri, teknik becerilerini, Renault Trucks araç ve prosedür bilgilerini, müşteri ilişkileri yönetimlerini test etmek ve geliştirmek için hazırlanmış iki ayrı testi cevaplayacak. Bu teorik testlerin ardından, en iyi 24 ekip Mayıs 2017’de düzenlenecek uluslararası büyük finale katılmaları için Lyon’a davet edilecek. Bu son finalde katılımcılar, Renault Trucks eğitim atölyesinde, gerçek koşullarda uygulamalı testlerde yarışacaklar.