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Mösyöler Yalçın Dorse'yi tercih etti
22 Şubat 2017, 16:20
Yalçın Dorse 40. yılında ihracat atağını sürdürüyor, Asya ve Avrupa şantiyelerindeki en ağır yüklerin taşınmasını yüklenmeye devam ediyor.
Yalçın Dorse, şubat ayında zor beğenileri ve kendine has kuralları ile tanınan Fransızlara 4 adet 4 akslı lowbed teslimatı gerçekleştirdi.
Silivri'de üretilen Yalçın markalı lowbedler, Fransa'nın önemli inşaat şirketlerinden biri olan ve bu ülkenin çeşitli bölgelerinde şantiyeleri bulunan, özellikle kamu sektörünün altyapı inşaatlarında kaldırma, ağır taşıma ve taahhüt işleri yapan bir firma tarafından tercih edildi. 4 akslı yükleme rampalı ve açılır kapanır özelliğe sahip bu lowbedler Fransa'nın yanı sıra tüm Avrupa'da çalışmak üzere yola çıktı.
Avrupa pazarlarında yeni müşterilerle buluşan Yalçın Dorse, Ortadoğu ve Asya'yı da ihmal etmiyor. Şubat ayında Iraklı bir şirkete de 1 adet 7 akslı, 1 adet 6 akslı lowbed teslimatı gerçekleştirildiği Yalçın Dorse tarafından duyuruldu.
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