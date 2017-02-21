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Ford Otosan, inovatif çalışanlarını ödüllendirdi

Ford Otosan, inovatif çalışanlarını ödüllendirdi

Tarih 21 Şubat 2017, 13:20

Ford Otosan, inovatif fikir ve çalışmalarıyla 2016 yılında Türk Patent Enstitüsü'ne başvuran 366 çalışanını ödüllendirdi.

Son 10 yılda yaptığı toplam 860 patent ve faydalı model başvurusu; ulusal ve uluslararası 219 patent tescil belgesiyle sektörünün lideri olan Ford Otosan, 2016 yılında Türk Patent Enstitüsü’ne inovatif çalışmalarıyla başvuran 366 çalışanını ödüllendirdi.

Vehbi Koç Vakfı Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen törende; ‘’Yılın Buluşçusu’’ ve ‘’Yılın Buluşu’’ ödülleri de verildi. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı Lisa King, İnsan Kaynakları Direktörü Nursel Ölmez Ateş ve Ford Otosan çalışanlarının katıldığı törene, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Daire Başkanı Fatih Kemal Öztürk ve String Ventures Kurucu Ortağı Can Saraçoğlu konuk konuşmacı olarak katıldı.


Haydar Yenigün: Yaratıcılığı ve yenilikçiliği destekliyoruz


Ödül töreninde konuşma yapan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün şunları söyledi: “Türkiye otomotiv sektörünün Ar-Ge öncüsü olarak, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızı, sürdürülebilir büyümemizin vazgeçilmezi olarak görüyoruz. Hedefimiz; Ar-Ge ve fikri haklar ilişkisini güçlendirip, yaratıcılığı ve yenilikçiliği artıran Ar-Ge faaliyetleri çerçevesinde gelecek teknolojilerini öngörmek ve uygulamaya alarak global arenadaki rekabet gücümüzü artırmak. Rakiplerimizin fikri haklarını ihlal etmeden yeni teknolojilerimizi koruyarak sektörde fark yaratmak, değerli fikri haklar portföyümüzü genişletmek, iş hedeflerimize uyumlu fikri haklar portföy yönetim sistemi oluşturmak ve lisans geliri elde etmek... Kuruluşumuzdan bu yana Ar-Ge yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyor, kurum içinde yenilikçi fikirleri destekliyoruz. Sadece 2016 yılında, 187 yeni patent ve faydalı model başvurusunda bulunduk ve 17 patent tescil belgesi almaya hak kazandık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. TÜBİTAK ile Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’nın ilgili tüm birimlerine destekleri için teşekkür ediyorum.”

 

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