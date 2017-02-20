IKEA, Allison donanımlı araçları tanıttı

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20 Şubat 2017, 18:41

IKEA, İsveç dağıtım merkezlerinde kullanılacak Allison tam otomatik şanzıman donanımlı araçlarını tanıttı.

IKEA, özel olarak tasarlanmış yeni Scania çekicilerini İsveç’teki ayrı dağıtım merkezlerinde tanıttı. Üstün verimlilik ve konfor sağlanması için araçlar, Allison 3000 Serisi™ şanzımanlar ile donatıldı.

IKEA’nın Älmhult Dağıtım Merkezi Nakliye Ekibi Lideri Heléna Persson konu ile ilgili olarak: ”Geçtiğimiz birkaç yıldan bu yana araç filomuzu yeniliyor ve elimizdeki depo kamyonlarını Allison tam otomatik şanzıman donanımlı çok daha verimli ve konforlu karayolu çekicileri ve üstyapılı kamyonlar ile değiştiriyoruz” dedi.

1943 yılında İsveç’in Älmhult kasabasında Ingvar Kamprad tarafından kurulan IKEA, dünyanın en değerli 100 markasının sıralandığı listede yer alıyor. Merkezi Leiden, Hollanda’da bulunan IKEA’nın global lojistik operasyonları ise 33 ayrı dağıtım merkezi tarafından yürütülüyor. İsveç’te bulunan iki tesis, ürünleri İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya ve İzlanda’da bulunan mağazalara teslim ediyor.

En eski dağıtım merkezi olan Älmhult, birbirinden birkaç yüz metre uzaklıktaki iki depodan oluşuyor. Ürünler, depolar arasında her gün saat 06.00- 23.00 saatleri arasında iki vardiya halinde beş araç tarafından taşınıyor. Her araç, vardiya başı ortalama 50 taşıma gerçekleştiriyor. Bu da günde 500 taşıma operasyonu gerçekleştirildiği anlamına geliyor.

Persson açıklamasında: “Yıllardır kullandığımız tam otomatik şanzıman donanımlı araçlardan oldukça memnun kaldık. En eski aracımız olan Euro 3 kamyon, 14 yıldır filomuzda hizmet veriyor. Bu araç ve diğer Allison tam otomatik şanzıman donanımlı araçlarda şanzıman kaynaklı hiçbir arıza yaşamadık. Düzenli yağ ve filtre değişimi dışında hiçbir ekstra bakıma gerek olmuyor. Tam otomatik şanzımanlar, bizim yapmış olduğumuz taşıma operasyonları için en iyi çözüm” dedi.

Älmhult’taki kamyon filosu, bir adet çekici, iki kamyon ve depo alanında kullanılan iki adet araçtan oluşuyor. Scania tarafından üretilen bu çekici ve kamyonlar, Allison 3000 Serisi™ tam otomatik şanzımanlar ile donatıldı. Özel üretim yeni kamyonlar, hareket ettirilebilen ve alçak girişli bir kabine sahip.

IKEA sürücülerinden Andreas Gustavsson’e göre şanzıman ve daha rahat kabin sayesinde gerçekleşen daha sarsıntısız ve etkili hızlanma, araçların konforunu artırıyor. Tesiste uzun süredir görev alan diğer sürücüler de Allison tam otomatik şanzımanların faydalarını anlatırken aynı konulardaki memnuniyetlerini belirtiyorlar.