Logitrans, filosunu Tırsan ile genişletti

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20 Şubat 2017, 18:33

Tırsan 2017 yılında teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. Logitrans Lojistik, 60 adetlik siparişinin 45 adedini 13 Şubat'ta yapılan törenle teslim aldı.





Lojistik sektörünün önemli isimlerinden Logitrans Lojistik A.Ş, 2017 yılı yatırımlarına Tırsan ile başlayarak filosuna 60 adet T.SCS X+ Perdeli Maxima Plus kattı. Araçların ilk 45 adedi 13 Şubat’ta Logitrans Lojistik’in Tuzla’daki Genel Merkezinde yapılan törene Logitrans Lojistik CEO’su Sertalp Demirağ ve DAF-TIRSAN Satış Yöneticisi Recep Öndal Demirci katıldı.

Logitrans Lojistik CEO’su Sertalp Demirağ teslimat töreninde yaptığı konuşmada, kimya, tekstil, inşaat, makine, plastik gibi farklı sektörlere hizmet verdiklerini belirterek en büyük amaçlarının sorunsuz ve verimli bir lojistik hizmet sunmak olduğunu söyledi. Doğru araç seçiminin çok önemli olduğunun altını çizerek Tırsan kalitesine vurgu yapan Demirağ, “Filomuzda 135 adet Tırsan ürünü bulunuyor ve bugüne kadar hiç bir sorun yaşamadık. Verdiğimiz paranın karşılığını fazlasıyla aldık. Tırsan’ın geniş bayi ve servis ağının her an yanımızda olduğunu bilerek işimizi gözümüz arkadan kalmadan yapıyoruz” dedi.

Uluslararası taşımacılıkta öne çıkan Lojitrans Lojistik’in İstanbul dışında Gürcistan’da Tiflis, Rusya’da Moskova, Kazakistan’da Astana, Almatı ve Aktau’da depoları bulunuyor. Firma, Tırsan Perdeli Maxima Plus semi-treyleri tercih ederek, aracın sunduğu hafiflik avantajı ile daha fazla ağırlık taşıyacak ve verimliliğini arttıracak. Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu sayesinde, uluslararası komple yük taşımacılığı gerçekleştiren firmalar için en ideal çözümü sunan Perdeli Maxima Plus, 2.800 mm iç net yüksekliği ile hacimli yük taşıyan firmaların ilk tercihi olarak öne çıkıyor. Ayrıca K-Fix Yük Güvenlik Sistemine de sahip olan araç, yüksek mukavemetli çelikten üretilen şasisi, tüm kaynaklı çelik üstyapı komponentleri ve çinko-fosfat kataforez (KTL) kaplama sayesinde müşterilerine 10 yıl paslanmazlık garantisi sunuyor.



