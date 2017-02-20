Voith, Eurasia Rail 2017'de ürünlerini sergileyecek

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20 Şubat 2017, 18:03

Voith, raylı sistem ürünleriyle, Eurasia Rail İstanbul 2017'de ziyaretçileriyle buluşacak.

Firmanın açıklamasına göre, fuar süresince, dinamik ve genişleyen Türk pazarında Voith'i stratejik bir ortak olmasını belirleyen uzmanlık ve yeteneklerin yakından tanıma fırsatı bulunacak.Sistem çeşitliliğini RailPack serisi ile daha da genişleten Voith, standında DIWARail turbo şanzıman ürününü ve Tip 10 Scharfenberg kuplörünü sergileyecek.Tip 10 Scharfenberg kuplörü, yüksek hızlı trenlerde dünya genelinde yaygın olarak kullanılmakta olan bir üründür. Yüksek dayanım özelliği (1,500 kN'a kadar basma ve 1000 kN'a kadar çekme dayanımı) ile ön plana çıkan bu kuplör, geniş kullanım alanı ile pazar lideridir.DIIWARail Hidromekanik Otomatik Şanzıman, şehir içi otobüslerde uzun yıllardır kullanılan DIWA otomatik şanzıman temel alınarak geliştirilmiş bir üründür. Şanzıman üzerine ilave edilen ileri-geri dişli grubu ile Raylı sistem araçlarına entegre edilerek yüksek performans ve konfor bir arada sunulmaktadır. Basit kullanım özelliği ve 390 kW motor çıkış güç kapsamına kadar hitap eden ürün çeşitliliği ile DIWARail, dizel demiryolu araçları için ideal çözümdür. Türkiye’de yaygın servis ağı bulunan DIWA şanzımanları, satış sonrası memnuniyet açısından da kullanıcılarına güven vermektedir.Voith Cer İnvertörleri pantograftan iletilen elektrik akımının verimli bir şekilde motorlara aktarımını sağlar. Araç kontrol ünitesi ile entegre edilmiş cer kontrol sistemleri, enerji verimliliği ve güvenli sürüş kontrolü sunar.