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Nissan Türkiye'ye Uluslararası Ödül

Nissan Türkiye'ye Uluslararası Ödül

Tarih 17 Şubat 2017, 20:07

Nissan her yıl düzenlenen 'Bölgesel Beceri Yarışması'nda Nissan Türkiye'den Nergis Öncü 'Satış Danışmanı Mükemmellik' ve 'En İyi Araç Teslimatı' kategorilerinde birinci oldu.

Nissan müşterilerine en iyi hizmetin verilmesi stratejisinin bir parçası olarak her yıl düzenlenen Bölgesel Beceri Yarışması sonuçlandı. Nissan Orta Doğu bayi çalışanları arasından en iyilerin seçildiği yarışmada, Nissan Türkiye katılımcısı Nergis Öncü, “Satış Danışmanı Mükemmellik” ve “En İyi Araç Teslimatı” kategorilerinde birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. “Servis Danışmanı Mükemmellik” kategorisinde de Meliha Kıran üçüncü oldu.

Mükemmel müşteri deneyimi yaşatılması hedefiyle düzenlenen yarışmaya bölge ülkelerinden 2500 teknisyen, satış danışmanı, servis danışmanı ve yedek parça sorumluları katıldı. Çalışanların motivasyonlarını artırmak için oldukça önemli olan yarışmada; jüri üyeleri yarışmacıların Nissan markasına yönelik bireysel sunumlarını, bilgi düzeyini, araç başında Nissan Satış ve Satış Sonrası Hizmet Standardı performanslarını göz önünde bulundurdu.

Nissan'ın global pazarlarının tamamında olduğu gibi Orta Doğu’da da müşterilere en üst düzey müşteri hizmetleri sunarak beklentilerin ötesinde bir deneyim yaşatmaya odaklandıklarını belirten Nissan Orta Doğu Genel Müdürü Samir Cherfan, “Müşterilerimiz için mükemmel bir deneyim sunma kapasitesine sahip, oldukça yetenekli ve motivasyonu yüksek bir işgücü yaratmak için kendi çalışanlarımıza yatırım yapıyoruz. Bu sene gördüklerim sayesinde, otomotiv endüstrisinde 'En İyi Müşteri Deneyimi' ni sağlamaya yönelik hedefimiz doğrultusunda büyük ilerleme kaydettiğimizi biliyorum. Yarışmada kazanan arkadaşlarımı kutluyor, üstün başarıları ve gayretleri için tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum." dedi.

 

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