TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Piyasa

Esadaş Turizm filosunu güçlendirdi

Esadaş Turizm filosunu güçlendirdi

Tarih 17 Şubat 2017, 19:59

Esadaş Turizm, 10 adet Setra ComfortClass S 516 HD/2 satın alarak filosunu güçlendirdi.

Yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Erzurum merkezli Esadaş Turizm, Mercedes-Benz bayii Gelecek Erzurum’dan aldığı 10 adet Setra ComfortClass S 516 HD/2 otobüsleri filosuna ekledi. Şirket, bu alımla 55 adet Mercedes-Benz ve 10 adet Setra otobüsden oluşan özmal filosunu 65 adede çıkardı.

Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi’nde düzenlenen teslimat törenine Esadaş Turizm Yönetim Kurulu Üyeleri Haluk Şenpolat ve Hakan Şenpolat, Marmara Bölge Müdürü Musa Şenay ve Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış Müdürü Alper Kurt katıldılar.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Müdürü Alper Kurt, tören sırasında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Mercedes-Benz büyük bir aile; kuruluşundan beri sadece Mercedes-Benz markasıyla çalışan, çok değerli bir müşterimiz olan Esadaş Turizm yıllardır sürdürdüğümüz işbirliği ile bu ailenin önemli fertlerindendir. Günümüzde rekabet her sektörde, her ortamda giderek artıyor. Otobüs firmaları da büyük bir rekabet içerisinde. Bu ortamda sürdürülebilirlik için firmaların kazanmaları gerekmekte. Özellikle şehirlerarası operasyonlarda yakıt tüketimi son derece önemlidir. Setra Euro 6 serisi otobüsler, düşük yakıt tüketimi ile otobüs firmalarına kazanç sağlıyor. Diğer yandan yolcular seyahat kararını verirken biliyoruz ki otobüslerimizin onlara sağladığı konforu ön planda tutuyor. Otobüslerimizin tamamı konforu, seyahat güvenliği, yakıt ekonomisi ile ön plana çıkan araçlar.  vesileyle Esadaş Turizm’i bu yatırımından dolayı tebrik ediyorum ve yeni otobüslerin kendilerine hayırlı olmasını diliyorum.”

Esadaş Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Şenpolat ise tören sırasında yaptığı konuşmada, “Firmamızın araç parkı tamamen Mercedes-Benz marka otobüslerden oluşuyor. Araç filomuzu her sene olduğu gibi bu sene de gençleştiriyoruz. Setra’yı tercih etmemizin nedenleri, araç 13 metre olduğundan 2+1 için daha uygun, yakıt tüketiminin ekonomik ve uzun vadeli bir yatırım olması. İç tasarımı oldukça konforlu olan Setra ile yolcularımıza daha iyi ve müşteri memnuniyetini öne çıkaracak şekilde hizmet edeceğimizi düşünüyoruz. Mercedes-Benz Türk’e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

 

 

 

 

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Piyasa

Antalya'ya 100 TEMSA Avenue

 Antalya'ya 100 TEMSA Avenue Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım esnafı ile görüşerek başlattığı dönüşüm kapsamında 65 adet TEMSA Avenu...

Batu Lojistik filosuna 25 Iveco Stralis katıldı

 Batu Lojistik filosuna 25 Iveco Stralis katıldı Iveco Batu Lojistik’e satışını gerçekleştirdiği 25 adet Stralis çekiciyi teslim etti.
TASIYANLAR SAYI 205

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Hazırlık

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x