Esadaş Turizm filosunu güçlendirdi

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17 Şubat 2017, 19:59

Esadaş Turizm, 10 adet Setra ComfortClass S 516 HD/2 satın alarak filosunu güçlendirdi.





Yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Erzurum merkezli Esadaş Turizm, Mercedes-Benz bayii Gelecek Erzurum’dan aldığı 10 adet Setra ComfortClass S 516 HD/2 otobüsleri filosuna ekledi. Şirket, bu alımla 55 adet Mercedes-Benz ve 10 adet Setra otobüsden oluşan özmal filosunu 65 adede çıkardı.

Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi’nde düzenlenen teslimat törenine Esadaş Turizm Yönetim Kurulu Üyeleri Haluk Şenpolat ve Hakan Şenpolat, Marmara Bölge Müdürü Musa Şenay ve Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış Müdürü Alper Kurt katıldılar.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Müdürü Alper Kurt, tören sırasında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Mercedes-Benz büyük bir aile; kuruluşundan beri sadece Mercedes-Benz markasıyla çalışan, çok değerli bir müşterimiz olan Esadaş Turizm yıllardır sürdürdüğümüz işbirliği ile bu ailenin önemli fertlerindendir. Günümüzde rekabet her sektörde, her ortamda giderek artıyor. Otobüs firmaları da büyük bir rekabet içerisinde. Bu ortamda sürdürülebilirlik için firmaların kazanmaları gerekmekte. Özellikle şehirlerarası operasyonlarda yakıt tüketimi son derece önemlidir. Setra Euro 6 serisi otobüsler, düşük yakıt tüketimi ile otobüs firmalarına kazanç sağlıyor. Diğer yandan yolcular seyahat kararını verirken biliyoruz ki otobüslerimizin onlara sağladığı konforu ön planda tutuyor. Otobüslerimizin tamamı konforu, seyahat güvenliği, yakıt ekonomisi ile ön plana çıkan araçlar. vesileyle Esadaş Turizm’i bu yatırımından dolayı tebrik ediyorum ve yeni otobüslerin kendilerine hayırlı olmasını diliyorum.”

Esadaş Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Şenpolat ise tören sırasında yaptığı konuşmada, “Firmamızın araç parkı tamamen Mercedes-Benz marka otobüslerden oluşuyor. Araç filomuzu her sene olduğu gibi bu sene de gençleştiriyoruz. Setra’yı tercih etmemizin nedenleri, araç 13 metre olduğundan 2+1 için daha uygun, yakıt tüketiminin ekonomik ve uzun vadeli bir yatırım olması. İç tasarımı oldukça konforlu olan Setra ile yolcularımıza daha iyi ve müşteri memnuniyetini öne çıkaracak şekilde hizmet edeceğimizi düşünüyoruz. Mercedes-Benz Türk’e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.