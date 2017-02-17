Antalya'ya 100 TEMSA Avenue

Anasayfa » Piyasa

17 Şubat 2017, 19:51

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım esnafı ile görüşerek başlattığı dönüşüm kapsamında 65 adet TEMSA Avenue hatlarda hizmet vermeye başladı. Mart ayında Antalya ulaşımında Avenue sayısı 100'e çıkacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kent içi ulaşımda başlattığı dönüşüm sürecinin ilk etabı, 1 Şubat tarihi itibariyle tamamlandı. Bu dönüşümde özel halk otobüsçülerinin tercihinde TEMSA Avenue öne çıktı. 65 TEMSA Avenue, kent içi ulaşım hatlarında çalışmaya başladı. Mart ayı ile birlikte Antalya ulaşımında hizmet veren Avenue sayısı 100’e çıkacak.

TEMSA Bölge Satış Yöneticisi Volkan Tolunay ve bayi FSM Demirbaş Otomotiv, Antalya’daki Avenue satış sürecini yönetti.

FSM Demirbaş Otomotiv Satış Müdürü Mehmet Suat Ömeroğlu, Antalya’daki dönüşümün tamamlanmasıyla birlikte kentte hizmet verecek olan büyük otobüs sayısının 542’ye ulaşacağını belirterek, “Şu an Antalya ulaşımında 65 adet TEMSA Avenue hizmet veriyor. Servislerde olan ve plaka bekleyen ikinci el araçlarla birlikte bu sayı Mart ayında 100’e adete ulaşmış olacak. 50-60 adet Avenue satışına yönelik görüşmelerimiz de sürüyor” dedi.

Satış sonrası hizmet süreci 2 noktada

TEMSA Bölge Satış Yöneticisi Volkan Tolunay da müşterilere her zaman hızlı çözümler sunma gayreti içinde olduklarını söyledi.

Antalya’da özel halk otobüsçülerine satış sonrası hizmet sürecinde Ant Oto ve Günlas’ın hizmet vereceğini belirten Volkan Tolunay, şöyle konuştu:

“Özel halk otobüsçüleri, işletme sürecinde TEMSA Avenue’nin kazançlarını daha iyi görebilecekler. Avenue araç kullanıcılar, rakiplerine göre aylık 3 bin TL’ye varan daha düşük yakıt tüketimi elde ettiklerini görecekler. Önümüzdeki süreçte TEMSA Avenue’ye yönelim çok daha fazla olacak ve Antalyalı otobüsçü esnafı kârını artıracak. Bu konuda iddialıyız.”

Avenue ayrıcalığı şimdi Antalya’da

TEMSA Satış Müdürü Baybars Dağ ise Antalya ulaşımında yaşanan dönüşüm sürecinde TEMSA Avenue araçlara özel halk otobüsçülerinin yoğun ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirterek, “Birçok kentin ulaşımında seyahat sürecine kalite ve konfor katan Avenue araçlarımız, Antalya kent içi ulaşımında fark yaratacak. Mart ayı itibariyle Antalya’da 100 Avenue aracımız hizmet verir hale gelmiş olacak. Dönüşüm yapılacak eski araçlarla birlikte bu sayının daha da artmasını bekliyoruz. Satış sonrası hizmet sürecinde de üç servisimizle Antalya’da fark yaratacağımıza inanıyor ve Avenue kullanıcısı olan müşterilerimize, araçların hayırlı olmasını ve bol kazançlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.