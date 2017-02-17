Avrasya'nın en önemli endüstri fuarı için geri sayım başladı

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17 Şubat 2017, 19:28

WIN EURASIA Automation 2017, 16-19 Mart 2017 tarihlerinde TÜYAP'ta gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında Otomasyon Eurasia, Electrotech Eurasia, Hydraulic&Pneumatic Eurasia ve CeMAT Eurasia fuarları bir araya gelecek.

Avrasya'nın en önemli endüstri fuarı WIN EURASIA Automation 2017: Industry 4.0 fuarı hakkında güncel bilgiler İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı. Toplantı, sektörün önemli aktörlerini bir araya getirdi.

HANNOVER Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel'in moderasyonunda gerçekleşen toplantıda, Hannover Fairs Turkey Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın, ENOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Halıcı, AKDER Yönetim Kurulu Üyesi Servet Akkaynak, İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Ender Akbaytogan ve Siemens Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Ersoy fuara ve Endüstri 4.0'ın Türkiye'deki gelişimine dair değerlendirmelerini paylaştı.

Endüstri 4.0’ın Türkiye’deki gelişimine katkı sağlıyoruz

Hannover Fairs Turkey Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın, bu yıl WIN Eurasia Automation'ın mottosunu Endüstri 4.0 olarak belirlediklerini belirtti ve bölgenin en önemli endüstri fuarı olan WIN Eurasia Automation kapsamında Endüstri 4.0'ın Türkiye’deki gelişimine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Ertaşkın şöyle konuştu: "Endüstri dünyası; dijitalleşme, nesnelerin interneti, arttırılmış gerçeklik gibi birçok önemli teknolojik gelişmenin etkisi altında önemli bir değişim yaşıyor. Bu yeni süreç, Endüstri 4.0 olarak adlandırılan yeni bir döneme işaret ediyor.

Birçok şirket ve hatta ülke bu sürecin gerisine düşmemek, rekabet gücünü kaybetmemek adına altyapı sistemlerini geliştirerek, bu süreci anlamaya ve adapte olmaya çalışıyor.

Uzun yıllardır endüstriyel yeniliklere öncülük yapan bir fuar olarak, WIN Eurasia Automation da üç yıldır ENOSAd'ın da desteği ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Türkiye’de Endüstri 4.0’ın gelişimine dikkat çekmeye çalışıyor.

Bu yıl bu konudaki deneyimimizi, Dijital İşletmeler ve Endüstri 4.0 konusunda lider olan Siemens'in katkı ve tecrübesiyle daha da geliştiriyor olacağız. WIN EURASIA Automation 2017 fuarında , Endüstri 4.0’a dikkat çekerek imalat sanayisindeki yeniliklerin sergilendiği bir platform sunacağız.

Tüm bunların yanı sıra bizler için önemli olan bir diğer konu ise İTÜ ARI TEKNOKENT işbirliğiyle oluşturduğumuz STARTUP Özel Bölümümüz. Bu bölümde genç ve yenilikçi firmalar bir araya gelerek, fikirlerini ve girişimcilik faaliyetlerini sergilerken, potansiyel işbirlikleri de geliştirebilecekler."

Endüstri 4.0'ı ıskalamıyoruz, ıskalamayacağız! Endüstri 4.0'ı ıskalamıyoruz, ıskalamayacağız!

WIN EURASIA Automation 2017: Endüstri 4.0 çözüm ortağı olan Siemens Türkiye adına toplantıya katılan Siemens Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Ersoy, "Siemens Türkiye olarak Endüstri 4.0 ve dijitalleşmenin ülkemiz için hayati öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Bu alanlarda atılan her bir adım Türkiye'nin büyüme potansiyeline katkıda bulunacak ve Türkiye'nin hızla değişerek gelişen dijital pazarda kilit bir oyuncu olarak bir adım daha öne geçmesini sağlayacaktır. Bu noktada Endüstri 4.0’ı ana tema olarak alan ve Startup özel alanını oluşturan Hannover Fairs Turkey fuarcılığa katkılarından ve vizyonundan dolayı teşekkür ederim’’dedi.

Ersoy sözlerine şöyle devam etti: "4.0'ı anlatmadan önce 1.0 anlatmak gerek. Buharlı makinalar sanayide ilk devrimdi. Sonra elektriğin kullanıma geçilmesi ikinci devrim oldu. 3'ncü devrim ise otomasyondu. Şimdi ise yeni bir dönem ile karşı karşıyayız. Geçtiğimiz devrimleri ıskaladık ama Endüstri 4.0 ıskalamıyoruz, ıskalamayacağız."

ENOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Halıcı’da Endüstri 4.0 kavramının önemini vurgulayarak şunları aktardı: "Endüstri 4.0 insan yaşantısını tamamen değiştirecek. İnsanının fiziksel gücünün yerine beyin gücünün önem kazandığı bir dünya kuracak. Böyle bir tema ülkemiz için çok önemli. Bu noktada bunu destekleyen ve fuarın merkezine yerleştiren Hannover Fairs Turkey fuarcılığa teşekkürlerimi sunuyorum."

AKDER Yönetim Kurulu Üyesi Servet Akkaynak da şunları söyledi: "Türkiye önemli bir makine imalatçısı. Makine sanayiinde çok ciddi ihracatımız var. Ama kendi ihtiyacımız olan makineleri ithal edip kullanıyoruz. Çünkü bizim ürettiğimiz makineler metal maaliyeti yüksek, teknolojik katmanı düşük makineler. AKDER Yönetim Kurulu Üyesi Servet Akkaynak da şunları söyledi: "Türkiye önemli bir makine imalatçısı. Makine sanayiinde çok ciddi ihracatımız var. Ama kendi ihtiyacımız olan makineleri ithal edip kullanıyoruz. Çünkü bizim ürettiğimiz makineler metal maaliyeti yüksek, teknolojik katmanı düşük makineler.

Bizler teknolojisi yüksek batı ürünlerini kullanmayı tercih ediyoruz. Endüstri 4.0 konsepti altında sunulan imkanlardan yeterince yararlanmayı bilmiyoruz. Herşeyden önce onları daha verimli kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Kendi ürettiğimiz makineleri de buna daha çabuk adapte edip, teknolojik katma değeri yüksek ürünler üretip, dünyaya ihraç etmemiz gerekiyor. Türkiye olarak gerek Avrupa ülkesinde gerek Orta Doğu’da çok güçlü bir konuma sahibiz. Bunu sürdürebilmek, geliştirebilmek ve güçlendirebilmek içinde bu trene uzaklaşmadan binerek bu yolculuğa çıkmamız gerekiyor.’’

İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Ender Akbaytogan ise Hannover Fairs Turkey fuarcılığa ‘’Endüstri 4.0"a öncülüğünden dolayı teşekkür ettiğini, dernek olarak Endüstri 4.0’ı desteklediklerini dile getirdi. Endüstri 4.0 devriminde Türkiye’nin geri kalmayacağını dile getiren Akbaytogan "Dijitalizme giden bu yolda Türk milleti olarak endüstri devrimine ayak uyduracağımızdan hiç şüphem yok" dedi.

4 fuar tek çatı altında

WIN EURASIA Automation 2017, 16-19 Mart 2017 tarihlerinde TÜYAP'ta gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında Otomasyon Eurasia, Electrotech Eurasia, Hydraulic&Pneumatic Eurasia ve CeMAT Eurasia fuarları bir araya gelecek.

Bu fuarlar ziyaretçilere, entegre imalat süreçlerine yönelik otomasyon teknolojileri, elektrik ve elektronik teknolojileri, hidrolik ve pnömatik sistemleri ve intralojistik çözümler konusunda en son gelişmeleri tanıtacak.

Ayrıca, WIN EURASIA Automation 2017 kapsamında gerçekleştirilecek forumlar sektörün gerek içinden gerekse dışından bilgi alışverişine olanak tanıyacak. Etkinliğin önemli bir diğer parçası ise Endüstri 4.0 Paneli olacak. Fuarın ilk günü gerçekleşecek Panel'de Endüstri 4.0'ın Türkiye ve dünyadaki gelişimini tartışmak üzere önde gelen konuşmacılar bir araya gelecek.

Hidrolik&Pnomatik sektörüne dönük olarak da bir forum alanı olacak. İlk kez geçen yıl gerçekleştirilen Forum bu yıl da AKDER desteği ile 5. Salonda oluşturulacak özel alanda gerçekleştirilecek.

Bu yıl toplam 9 Salonda gerçekleşecek olan WIN EURASIA Automation 2017: Industry 4.0’da ziyaretçiler, 2. ve 3. salonlarda Otomasyon, 5 ve 6. salonlarda Hidrolik-Pnomatik, 7-8. salonlarda Elektrotech ve 12. salonda ise CeMAT Eurasia katılımcılarıyla bir araya gelebilecekler.

WIN Eurasia 2018 Fuarı'nda yedi fuar bir arada

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık tarafından düzenlenen imalat endüstrisinin iki önemli etkinliği WIN Eurasia Metalworking ve WIN Eurasia Automation, ziyaretçi ve katılımcılarından gelen yoğun talep doğrultusunda 2018 yılından itibaren güçlerini birleştirme kararı aldı. Birlikten kuvvet doğar sloganı ile sektörün tüm bileşen ve aktörlerinin 15-18 Mart.2018 tarihleri arasında WIN Eurasia çatısı altında bir araya getirilmesi hedefleniyor.

2007-2017 yılları arasında iki ayrı fazda 7 fuar olarak düzenlenen WIN Eurasia fuarları, TÜYAP fuar ve kongre alanının da artan kapasitesiyle önümüzdeki yıl itibariyle yeniden birlikte organize edilecek.

Daha fazla verim, daha fazla kazanç!

WIN Eurasia fuarlarının yeniden birlikte organize edilmesinin sektör adına önemli bir etkileşimi açığa çıkaracağını vurgulayan Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, değerlendirmelerini şu sözlerle ifade etti: ''Bizler katılımcı ve ziyaretçilerimizin görüş ve taleplerine her zaman çok önem verdik. Onlar için en verimli iş ortamının yaratılması konusunda daima çaba gösterdik. Hem katılımcılarımız hem de ziyaretçilerimiz iki ayrı fazda düzenlenen WIN Eurasia fuarlarının birleşmesi yönünde yoğun bir talep gösterdi.

Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, birbiriyle yakından ilgili yedi sektörü kapsayacak tek bir etkinliğin önemli bir sinerji yaratacağı görüşünde birleştik. Uygun koşulların oluşması ile 2018 de bu projemizi hayata geçirebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

WIN-Eurasia- World of Industry 2018 üretim süreçlerinde birbiriyle ilişkili tüm ürün ve hizmetleri tek bir çatı altında bir araya getirecek. Ziyaretçilerini, çok daha fazla ürün, çok daha fazla marka, çok daha fazla katılımcı ile buluşturacak. İnanıyoruzki güçlerini birleştiren iki WIN den doğacak yeni enerji, katılımcı ve ziyaretçilerimiz için çok daha yüksek bir verim, çok daha yüksek bir kazanç ortaya koyacak.''

İmalat endüstrisine bakış

Etkinlikte geleceğin fabrikaları için gerekli tüm ekosistem tek bir çatı altında sunulacak. Böylelikle ziyaretçiler, yeni nesil sac işleme ve kaynak teknolojilerinden yüzey işlem teknolojilerine, otomasyon teknolojilerinden, elektrik ve elektronik sistemleri, hidrolik-pnömatik teknolojilerinden, iç lojistiğe imalat sanayi için tüm çözümleri tek bir çatı altında deneyimleme fırsatı elde edecekler.