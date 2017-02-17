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UÇAKBÜS seferleri başladı

UÇAKBÜS seferleri başladı

Tarih 17 Şubat 2017, 13:16

Karayolu ile seyahat etmenin bütün kurallarını değiştiren Vivalines seferlerine bugün başladı.

Türkiye’de karayolu ile seyahat etmenin bütün kulları ve anlayışı Vivalines ile değiştiriyor. Dünya’da ve Türkiye’de olmayan karayolu hizmet modeli Vivalines ile İstanbul-Ankara arasında hizmet vermeye hazırlanıyor. Uluslararası VİP hava yolculuğu hizmet anlayışını baz alan ve bunu daha ileri götüren Vivalines karayolu seyahati ile ilkleri ve hizmet anlayışı ile kendinden söz ettirecek.


Uçak gibi otobüs (Uçakbüs)

Normal otobüslerde 46 olan koltuk kapasitesi 31 adete düşürülmüş. Ve 31 adet özel tasarım lüks koltuklar yerleştirilmiş. İçinde tuvaleti ve hizmet mutfağı bulunan Vivalines otobüsleri ekspres seferleri ile hiçbir yerde durmayarak İstanbul- Ankara arasını 4 saat 15 dk’ya indirecek. Yolculuk sırasında sıcak yemek ikramının olacağı ve her yolcuya özel tablet bilgisayar ile kesintisiz internet imkanı verecek Vivalines bitmesi hiç istenmeyecek yolcukları ile anılması bekleniyor.

Yolcularını özel araçlar ile evlerinden alıyor!

Havalimanı stresi ve uçak korkusuna son vermeyi hedefleyen Vivalines yolcularını evlerinden özel araçlar ile alıp sadece yolcularına özel olarak tasarlanmış VİP Lounge’da ağırlıyor. Yolcu güvenliğini çok önemseyen Vivalines kalkış noktalarına gelen yolcularının valizlerini X-Ray cihazlarından geçiriyor ve her yolcuya özel olarak hazırlanmış boarding pass ile otobüse binmesini sağlıyor.

Kuralları ve anlayışı değiştirmeye geldik!

Dünya’da ve Türkiye’de böyle bir karayolu ile seyahat uygulamasının bulunmadığını belirten Vivalines Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İpek sözlerine şöyle devam etti: “Biz kuraları değiştirmeye ve karayolu ile seyahat etmenin mutluluğunu ve keyfini yaşatmak için bu yola koyulduk. Ortaya koyduğumuz seyahat modeli bize ve ülkemize özgü bir model olacak. Havayolunun en büyük avantajlarından biri hızlı ulaşım. Fakat bunun yanında birçok dezavantajı ve stresi var. Saatler öncesinden havalimanına gitmek ve uçak korkusu gibi. Biz bu dezavantajlara ve strese tamamen son vereceğiz.
Türk insanı seyahat etmeyi ve keşif etmeyi seven bir insanlardan oluşuyor. Fakat konforlu,keyifli ve güvenli bir şekilde mevcut hizmet anlayışları ile karayolunda maalesef mümkün değil. Vivalines bütün beklentileri karşılayacak ve beklentilerin üzerine çıkacak bir hizmet sunacak herkese” Ortaya koydukları modelin çok ses getireceğine inandığını belirten Vivalines Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İpek Türkiye’de artık insanların gururla ve keyifle seyahat edecekleri bir seyahat firmasının var olduğunu sözlerine ekledi.





 

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