FSM Demirbaş; Yine lideriz

Anasayfa » Otobüs

17 Şubat 2017, 12:17

Halk otobüs sektöründe esnaf dostu olarak bilinen FSM Demirbaş Otomotiv her yıl olduğu gibi 2016’da da esnafın ilk tercihi oldu.

FSM Demirbaş Otomotiv 2016 yılı satışları ve yıl değerlendirmesi ile ilgili olarak bir duyuru yayınladı. FSM Demirbaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Demirbaş yaptığı açıklamada “2016 yılında kamyon ve otobüs olarak toplamda 854 araç satışımız oldu. Toplamda 188 milyonluk bir satış hacmine ulaştık, Halk otobüs sektöründe esnaf dostu olarak bilinen FSM Demirbaş Otomotiv her yıl olduğu gibi 2016’da da esnafın ilk tercihi oldu. 2017 yılına da İstanbul'da %64'lük pazar payı sağlayarak hızlı bir giriş yaptık.” dedi. Yapılan açıklamada aşağıdaki bilgiler yer aldı.



Yapılan satışlar ile İstanbul’da %64 pazar payına sahip FSM Demirbaş Otomotiv yeni yıla da hızlı giriş yaptı. FSM Demirbaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Demirbaş yaptığı açıklamada “2016 yılında kamyon ve otobüs olarak toplamda 854 araç satışımız oldu. Toplamda 188 milyonluk bir satış hacmine ulaştık” dedi.

2016 Başarılarla Geride Kaldı

FSM Demirbaş Otomotiv olarak 2015 yılında 835 araç satışı gerçekleştirmiştik. 2016 yılında ise bu rakamı 854 araç ile geçtik. Satış adeti olarak iyi bir başarı sağladık. Ankara, Kocaeli ve İstanbul merkezli satışlarımız ile 2016’yı başarılı bir şekilde geride bıraktık. Yıl içerisinde ki toplam satışlarımız sayesinde 188 milyonluk satış gerçekleştirmiş olduk. satışların sınıflara göre dağılımına baktığımızda 276 adet otobüs, 271 adet kamyon ve 307 adet ise 2. El araç satışlarımız oldu.

2015 yılına göre sıfır otobüs satışlarımızda kayıplarımız oldu. 2015 yılında toplamda 361 adet sıfır otobüs satışımız olmuştu. Bu yıl ise rakam 276 adette kaldı. Bunda ki en büyük sebep ise önceki yıl birçok büyükşehir belediyesi dönüşüm yapmıştı. Bu illere yaptığımız toplu satışlar sayesinde yüksek rakamlar yakalamıştık. Bu sene ise böyle bir satışımız olmadı. Tamamı bireysel müşterilere tek tek satıldı.

2016 yılı içerisinde İstanbul’da halk otobüsü olarak toplamda 305 adet otobüs satışı gerçekleşti. FMS Demirbaş Otomotiv olarak bu değişimlerden 171 adedini biz sağladık. Geriye kalan 134 araç ise diğer firmalar tarafından satılmış. İstanbul pazarında 2016 yılı içerisinde toplamda %64’lük bir Pazar payı yakalamışız.

Bu Araçlar Keyfi Değil

Bizim sattığımız otobüsler şehiriçi otobüsler. Kimse canı istedi diye bu araçlardan alamaz. Sektörde ki araç sayısı belirlidir. Bu araç sahipleri de belli kriterlere göre değişim yapmaktadır. Değişimleri belirleyen en önemli faktör tabi ki kazanç durumları. Belediyelerin esnaflara verdiği sözler veya yaptırımlar değişimi hızlandıran ve azaltan etkenlerdir. Bu sektörde 3-4 yılda bir araç değişen esnaf %10 oranında yoktur. 20 yıllık tecrübemizde bunu gördük.

Bu satışların dışında bir de bazı illerde ki dönüşümler ile satışlar yapılabilmektedir bu sektörde. Önceki sene Balıkesir, Muğla ve Aydın’da önemli değişimler olmuştu. Bu değişimler sayesinde biz de önemli oranda otobüs satışı gerçekleştirmiştik. 2017 yılında böyle dönüşümler olmasını bekliyoruz. İlk etapta Bursa’da böyle bir değişim çalışması var. Biz de bu konuda çalışıyoruz. Yakın zamanda Antalya’da da bir dönüşüm çalışması başlamıştı. Özellikle 2. El satışlarımız da Antalya önemli bir pazar konumunda. Yılın son döneminde otobüs pazarının hareketlenmesini Antalya sağladı.

Toplamda 438 Otobüs Sattık

2016 yılında 162 adet 2. El otobüs satışı gerçekleştirdik. Toplam otobüs satışımız bu sayede 438 adedi yakaladı. Bizi burada sıkıntıya sona ise 2. El araçların az satılması. Özellikle satışlar değişim üzerinden döndüğü için takassız otobüs satış imkanı yok. Esnaf 50-100 Bin TL değerinde ki aracını takasta değerlendirmek istiyor. Yoksa elde ki imkanlar ile araç değiştirmesi imkansız. Sıfır araç satışlarımız 2. El satışlarımızın daima gerisinde kalıyor. Bu durum tüm bayileri sıkıntıya sokuyor. Şuan da ikinci el pazarı doymuş durumda. 2. El otobüs değerleri fazlalıktan dolayı daima düşmekte.

2017 Ocak ayı ile beraber birçok belediye engelli yasasını uygulamaya başladı. Bu zamana kadar yasa hayata geçmemişti. Fakat Ocak ayından itibaren hemen her belediye otobüs esnafını uyarmaya başladı. Bu uygulama ne kadar hayata geçer bilemeyiz. Eğer yasa uygulanır ise değişmesi gereken çok otobüs var.

2017 Belediyelere Bağlı

Şehiriçi otobüs satışları yerel yönetimlerin tutumlarına bağlı. Şuan yürürlükte olan bir yasa var. Bu yasa uygulamaya girmesi halinde 2017 yılında otobüs satışları yüksek olacaktır. Eğer yasa uygulanmaz ise satışlar 2016 ile aynı düzeyde gerçekleşecektir. Çok büyük bir oynama olmaz. Mesela kamyon pazarı bu yıl ki beklentilerini %30 oranında düşürdü. Zaten 2015’e göre de önemli bir düşüş yaşanmıştı 2016 yılında. Örneğin 2015’te yakalanan hedef 100 ise 2016’da gerçekleşen 65’ti. Bu yıl için ise 65’ten %30 daha düşme bekleniyor.

Toplu taşımayı özendirmek gerekiyor. Bunun için de tek taraflı ucuz fiyatla değil de araç kalitesi ile ve işletmecilikle sağlanmalı. İşletmecinin eğitilmesiyle, sıfır araçlar ile toplu taşıma artırılabilir. Bunlar yapılırken çalışanın hakkı da verilmelidir. Esnaf bu hizmeti verirken maddi anlamda da mutlu olmalıdır.