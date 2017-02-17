|
|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Batu Lojistik filosuna 25 Iveco Stralis katıldı
17 Şubat 2017, 11:58
Iveco Batu Lojistik’e satışını gerçekleştirdiği 25 adet Stralis çekiciyi teslim etti.
25 adet Iveco Stralis AS440S46 TP Hi Way çekicinin teslim edildiği törene Batu Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Ankara ile Iveco Araç Genel Müdür yardımcıları Ömer Bursalıoğlu, Tansu Giz, Iveco İş Geliştirme Müdürü Korhan Yeşil, Batu Lojistik yöneticilerinden Erdoğan Eryücel katıldılar.
FİLOSUNDA 85 ADET ÇEKİCİ BULUNUYOR
Iveco Otomotiv’in merkezinde düzenlenen teslimat töreninde konuşan Taner Ankara şunları söyledi:
“Türkiye'nin en genç filosuna sahip olon Batu Lojistik filosunda 85 çekici bulunduruyor. Yeni Stralis’lerle beraber toplam çekici sayımız 110 adet oluyor.
Kriz dönemini fırsata çevirerek büyümeyi başarmış, lojistik alanında uluslararası çözümler sunan bir Türk firmasıyız. Karbon ayak izi sıfırlama konusu için faaliyetler yürüten firmamız, birçok çevreci uygulamayı da bünyesinde gerçekleştirmektedir. Yeşil lojistik ilkeleriyle hareket eden Batu Lojistik, karbon ayak izi sıfırlama yöntemleri için çözümlerinde demir ve denizyolu uygulamalarını tercih ediyor, düşük emisyonlu Euro VI araçlar kullanıyor. Firmamız aynı zamanda her yıl, karbon salınımını dengeleyecek ölçüde fidan dikimi gerçekleştiriliyor" dedi. Taner Ankara sözlerine şöyle devam etti; “Bu anlaşma sayesinde Iveco markası ile ilk kez işbirliği yapmış oluyoruz. Iveco’yu tercih etmemizin ana nedeni markanın EGR kullanmaksızın Euro VI emsiyon normuna sahip araçlar üretebiliyor olması. Bu özelliğin hem motor ömrünü uzatması hem kullanım kolaylığı sağlaması hem de yakıtta cimri olması bizi bu seçimi yapmaya yönlendirdi”.
“TOPLAM SAHİP OLMA MALİYETİNİN UYGUNLUĞU”
Filolarının gücünü daha da artırmak için 2017 yılında da yatırımlarını devam ettireceklerini belirten Taner Ankara , toplam satınalma maliyetinin uygunluğu, uygun servis maliyetleri ve özellikle düşük yakıt sarfiyatı bizi Iveco’ya yönlendiren temel sebeplerdir. Son yıllarda yollarda ciddi anlamda görülmeye başlayan Iveco araçlar 2. El değerinin de yükseliş trendini yansıtmaktadır. Bu da bizler için olumlu geri dönüş olacağının göstergesi niteliğindedir.
Törende Taner Ankara’ya bir plaket teslim eden Iveco Otomotiv genel müdürü Ömer Bursalıoğlu ise şunları söyledi: “ Biz Iveco Stralis’lerde Toplam Sahip Olma Maliyetinin düşüklüğü konusunda iddialıyız. Sıra dışı bir çözüm olan Hi-SCR’nin kullanılmasıyla artık EGR’ye ihtiyaç duyulmuyor ve bu sayede sahiplik maliyetinde belirgin bir düşüş sağlanıyor. Optimize edilmiş aerodinamik, aktarma aksamı ve Hi-SCR’nin bir araya gelişiyle Euro 6’lı Stalis’ler Euro 5’li öncüllerine göre yüzde 4.5 daha az yakıt tüketiyor”.
SCR sistemi Stralis’lerde ayrıca şu avantajları sağlıyor;
• SCR’li Stralis’lerde EGR olmadığı için aktif DPF temizliğine dolayısı ile zorunlu molalara gerek duyulmuyor.
• Motorda aşırı ısınma olmadığı için motor ömrü uzuyor.
• Aşırı ısınma olmadığı için yakıt taşımacılığı için engel yok
• Doğru yağ kullanımı ile SCRli Stralis’lerde bakım aralıkları daha uzun
Bursalıoğlu konuşmasının sonunda Iveco’nun yaygın ve güçlü servis hizmetleri ile Batu Lojistik’i satış sonransında da yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
Design by Medya-x