Batu Lojistik filosuna 25 Iveco Stralis katıldı

Anasayfa » Piyasa

17 Şubat 2017, 11:58

Iveco Batu Lojistik’e satışını gerçekleştirdiği 25 adet Stralis çekiciyi teslim etti.

FİLOSUNDA 85 ADET ÇEKİCİ BULUNUYOR

“TOPLAM SAHİP OLMA MALİYETİNİN UYGUNLUĞU”

SCR sistemi Stralis’lerde ayrıca şu avantajları sağlıyor;

•

•

•

•

Iveco Otomotiv’in merkezinde düzenlenen teslimat töreninde konuşan Taner Ankara şunları söyledi:“Türkiye'nin en genç filosuna sahip olon Batu Lojistik filosunda 85 çekici bulunduruyor. Yeni Stralis’lerle beraber toplam çekici sayımız 110 adet oluyor.Kriz dönemini fırsata çevirerek büyümeyi başarmış, lojistik alanında uluslararası çözümler sunan bir Türk firmasıyız. Karbon ayak izi sıfırlama konusu için faaliyetler yürüten firmamız, birçok çevreci uygulamayı da bünyesinde gerçekleştirmektedir. Yeşil lojistik ilkeleriyle hareket eden Batu Lojistik, karbon ayak izi sıfırlama yöntemleri için çözümlerinde demir ve denizyolu uygulamalarını tercih ediyor, düşük emisyonlu Euro VI araçlar kullanıyor. Firmamız aynı zamanda her yıl, karbon salınımını dengeleyecek ölçüde fidan dikimi gerçekleştiriliyor" dedi. Taner Ankara sözlerine şöyle devam etti; “Bu anlaşma sayesinde Iveco markası ile ilk kez işbirliği yapmış oluyoruz. Iveco’yu tercih etmemizin ana nedeni markanın EGR kullanmaksızın Euro VI emsiyon normuna sahip araçlar üretebiliyor olması. Bu özelliğin hem motor ömrünü uzatması hem kullanım kolaylığı sağlaması hem de yakıtta cimri olması bizi bu seçimi yapmaya yönlendirdi”.Filolarının gücünü daha da artırmak için 2017 yılında da yatırımlarını devam ettireceklerini belirten Taner Ankara , toplam satınalma maliyetinin uygunluğu, uygun servis maliyetleri ve özellikle düşük yakıt sarfiyatı bizi Iveco’ya yönlendiren temel sebeplerdir. Son yıllarda yollarda ciddi anlamda görülmeye başlayan Iveco araçlar 2. El değerinin de yükseliş trendini yansıtmaktadır. Bu da bizler için olumlu geri dönüş olacağının göstergesi niteliğindedir.Törende Taner Ankara’ya bir plaket teslim eden Iveco Otomotiv genel müdürü Ömer Bursalıoğlu ise şunları söyledi: “ Biz Iveco Stralis’lerde Toplam Sahip Olma Maliyetinin düşüklüğü konusunda iddialıyız. Sıra dışı bir çözüm olan Hi-SCR’nin kullanılmasıyla artık EGR’ye ihtiyaç duyulmuyor ve bu sayede sahiplik maliyetinde belirgin bir düşüş sağlanıyor. Optimize edilmiş aerodinamik, aktarma aksamı ve Hi-SCR’nin bir araya gelişiyle Euro 6’lı Stalis’ler Euro 5’li öncüllerine göre yüzde 4.5 daha az yakıt tüketiyor”.SCR’li Stralis’lerde EGR olmadığı için aktif DPF temizliğine dolayısı ile zorunlu molalara gerek duyulmuyor.Motorda aşırı ısınma olmadığı için motor ömrü uzuyor.Aşırı ısınma olmadığı için yakıt taşımacılığı için engel yokDoğru yağ kullanımı ile SCRli Stralis’lerde bakım aralıkları daha uzunBursalıoğlu konuşmasının sonunda Iveco’nun yaygın ve güçlü servis hizmetleri ile Batu Lojistik’i satış sonransında da yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.