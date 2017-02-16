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Aytemiz'de Yapı Kredi World'den indirim fırsatı

Aytemiz'de Yapı Kredi World'den indirim fırsatı

Tarih 16 Şubat 2017, 16:00

Aytemiz ve Yapı Kredi Worldcard, 16 Şubat - 31 Mart 2017 tarihleri arasında geçerli olacak yeni bir kampanyaya imza attı.

Yapı Kredi World üyesi Aytemiz istasyonlarına gelen Yapı Kredi Worldcard sahipleri, tek seferde ve farklı günlerde 4 defa yapacakları 100 TL ve üzeri yakıt (akaryakıt ya da otogaz) alışverişine, yine Yapı Kredi World üyesi Aytemiz istasyonlarından yapacakları minimum 25 TL yakıt (akaryakıt ya da otogaz) alımında, 25 TL ekstre indirimi kazanıyor. Yapı Kredi Cüzdan uygulaması üzerinden kampanyaya katılan müşteriler ise 40 TL indirim kazanma fırsatı yakalıyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen, Yapı Kredi Worldcard sahiplerinin “AYTEMIZ” yazıp boşluk bırakarak müşteri numaralarını 4454’e, Yapı Kredi World Business kart sahiplerinin “YAKIT” yazıp bir boşluk bırakarak kartlarının son 6 hanesini 4454’e, Vakıfbank Worldcard sahiplerinin “AYTEMIZ” yazıp bir boşluk bırakarak kartlarının son 6 hanesini 6635’e, Anadolubank Worldcard sahiplerinin “AYTEMIZ” yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra “AN” yazıp boşluk bırakmadan kart üzerindeki müşteri numaralarını 4454’e ,Albaraka Worldcard sahiplerinin kampanya katılımı için “AYTEMIZ” yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra AL yazıp boşluk bırakmadan 8 haneli olacak şekilde müşteri numaralarını 4454’e SMS ile göndermeleri yeterli olacak.

Aytemiz ve Yapı Kredi Worldcard müşterilerin kazandıkları bu indirimler, Worldcard ve Yapı Kredi World Business kart için 25 Nisan 2017 tarihine kadar, Yapı Kredi Cüzdan uygulaması için ise 27 Nisan 2017 tarihinde kredi kartları ekstrelerine indirim olarak yansıyacak.

 

 
 

 

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