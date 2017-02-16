Mars Logistics bir kez daha Michelin dedi

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16 Şubat 2017, 15:54

Michelin, Mars Logistics ile 2006 yılından bu yana süregelen işbirliğini 2020 yılına kadar uzattı.

Bütün dünyada lastik ve lastik teknolojisi çözümleri geliştirerek müşterilerine 360 derece bir hizmet sunan Michelin, Türkiye ve Avrupa'nın öncü entegre lojistik hizmet sağlayıcıları arasında yer alan Mars Logistics’in filosundaki araçların bakımını üstlenecek.

Entegre lojistik hizmetleri ile sektörde fark yaratan ve sürekli büyüyerek müşterilerine yenilikler sunan Mars Logistics, işbirliği sayesinde Michelin’in geniş hizmet ağından faydalanacak. Filoların elverişliliğini optimize edip, operasyonel maliyetlerini düşürerek işletmelerin lastik yönetimini kolaylaştıran Michelin Solutions sayesinde önemli avantaj sağlayacak olan Mars Logistics, kendisi için özel olarak hazırlanan lastik yönetimiyle filosundaki araçların lastik bakımı, kaplaması ve diş açma işlemlerini kolaylaştıracak.

Akçagöz: Mars Logistics’e destek verecek olmaktan mutluyuz

Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, Michelin Ağır Vasıta Lastikleri Ticari Direktörü Sertan Akçagöz ve Michelin Solutions Ülke Satış Müdürü Ali Yalçın’ın da katılımıyla Mars Logistics genel merkezinde gerçekleştirilen imza töreninde görüşlerini bildiren Sertan Akçagöz, “Avrupa’da 80 yıldır toplam 20 ülkede sürdürdüğümüz Michelin Solutions hizmetlerimizi Türkiye’de sektörünün lider şirketlerinden Mars Logistics ile sürdürmekten gurur duyuyoruz. Michelin’in teknolojik ve yenilikçi duruşu eminim ki Mars Logistics’e büyük avantajlar sağlayacak.” dedi.

Yalçın: Michelin, 360 derece lastik hizmeti sunuyor

Michelin Solutions Ülke Satış Müdürü Ali Yalçın ise şöyle dedi: “2006 yılından bu yana süregelen işbirliğimizi uzatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mars Logistics, her türlü kullanım şartlarına uygun lastiklerimiz ve düzenli denetim, yol yardımı gibi hizmetlerimiz sayesinde güvenle seyahat etmeye devam edecek. Mars filosu için oluşturulan özel Michelin Solutions ekibi, her gün operasyonel mükemmellik sunarak, filonun işlerini kolaylaştırıyor ve filo kaynaklarını optimize ederek, operasyonel maliyetleri düşürmenin yanı sıra tam güvenlik sağlıyor. Yakıt tasarrufu için tasarlanan lastikleri sayesinde, yol tutuş, aşınma performansından ödün vermeksizin yuvarlanma direncinde düşüş sağlayan Michelin lastikleri, minimize edilmiş karbondioksit emisyonu ve doğru lastik yönetimi ile doğaya karşı borcunu ödeyerek Mars Logistics ve diğer filolara en çevreci çözümü sunuyor.”

Sahillioğlu: Filolarımızın verimliliği için Michelin diyoruz

Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu imza töreninde, Michelin markasıyla 10 yıldır sürdürdükleri işbirliğinin Mars Logistics’in performansına olumlu katkılar sunduğunu belirterek, “Mars olarak, filolarımızın verimliliği ve müşterilerimize iyi hizmet sunabilmek bizim için çok büyük bir önem taşıyor. Michelin ile uzun yıllara dayanan işbirliğimizin her iki markanın performansına olumlu katkılar sunduğuna inanıyorum. Bu anlamda Michelin ile işbirliğimizi 2020’ye kadar uzatmaktan memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.

