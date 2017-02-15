TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » İK ve Yönetici Haberleri / Atananlar Ayrılanlar

Karsan'a yeni Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı atandı

Karsan'a yeni Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı atandı

Tarih 15 Şubat 2017, 18:26

Karsan Pazarlama'da görev yapan Ahmet Muzaffer Arpacıoğlu, yeni oluşturulan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı.

Karsan Otomotiv bünyesinde, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda rekabet gücü ve verimliliği arttırmak amacıyla satış, satış sonrası ve pazarlama faaliyetlerini merkezi olarak yürütme kararı çerçevesinde, Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığı oluşturuldu. Organizasyonun başına ise Şubat ayı itibari ile daha önce Karsan Pazarlama’da görev yapan Ahmet Muzaffer Arpacıoğlu getirildi.

Lisans eğitimini Marmara Üniversi’nde gerçekleştiren ve ardından The University of Birmingham’da yüksek lisans eğitimi alan A. Muzaffer Arpacıoğlu, iş hayatına 1988 yılında Koç Holding çatısı altında başladı. Daha sonra sırasıyla Kofisa Dış Ticaret ve Tofaş’ta iş hayatına devam eden Arpacıoğlu, 1997 yılında ise  Kıraça Holding’e geçti. Arpacıoğlu, 2000 yılına dek Karsan Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttükten sonra 2000-2009 tarihleri arasında Peugeot Türkiye Satış Direktörlüğü, 2009’dan sonra da Karland A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

 

 

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

İK ve Yönetici Haberleri / Atananlar Ayrılanlar

Borusan Lojistik'e yeni genel müdür yardımcısı

 Borusan Lojistik'e yeni genel müdür yardımcısı Borusan Lojistik Uluslararası Taşımacılık iş birimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ali Okyay Öztugran getirildi....

Bosch Türkiye'de Ortadoğu için yeni görevlendirme

 Bosch Türkiye'de Ortadoğu için yeni görevlendirme Kıvanç Arman, Bosch Otomotiv Yedek Parça Türkiye ve İran Direktörlüğü'ne ek olarak 1 Ocak 2017 tarihi itibariyl...
TASIYANLAR SAYI 205

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Hazırlık

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x