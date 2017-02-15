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Karsan'a yeni Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı atandı
15 Şubat 2017, 18:26
Karsan Pazarlama'da görev yapan Ahmet Muzaffer Arpacıoğlu, yeni oluşturulan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı.
Karsan Otomotiv bünyesinde, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda rekabet gücü ve verimliliği arttırmak amacıyla satış, satış sonrası ve pazarlama faaliyetlerini merkezi olarak yürütme kararı çerçevesinde, Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığı oluşturuldu. Organizasyonun başına ise Şubat ayı itibari ile daha önce Karsan Pazarlama’da görev yapan Ahmet Muzaffer Arpacıoğlu getirildi.
Lisans eğitimini Marmara Üniversi’nde gerçekleştiren ve ardından The University of Birmingham’da yüksek lisans eğitimi alan A. Muzaffer Arpacıoğlu, iş hayatına 1988 yılında Koç Holding çatısı altında başladı. Daha sonra sırasıyla Kofisa Dış Ticaret ve Tofaş’ta iş hayatına devam eden Arpacıoğlu, 1997 yılında ise Kıraça Holding’e geçti. Arpacıoğlu, 2000 yılına dek Karsan Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttükten sonra 2000-2009 tarihleri arasında Peugeot Türkiye Satış Direktörlüğü, 2009’dan sonra da Karland A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
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