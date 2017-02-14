Brisa, kadınların liderliğinde çevreye değer sunuyor

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14 Şubat 2017, 18:31

Brisa, lastik sektöründe kadın profesyonellerin güçlü bir varlık sergilemesine destek olacak ve hayatlarına değer katacak projeler yürütüyor.

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, hem kadınları güçlendirme alanındaki çalışmalarını derinleştirmek hem de müşteri deneyimini zenginleştirmek adına 2016 yılında başlattığı “Müşterinin Kahramanları” adlı Müşteri Deneyimi Uzmanı Sertifika Programı’nın bir devamı olarak “Sürdürülebilir Mağaza” projesi düzenledi.

Brisa, iş ortaklarının satış noktalarında görev alan kadınların mesleki ve bireysel gelişimi için kurguladığı programın ilk mezunlarından, hem sürdürülebilir bir bakış açısıyla çevresel fayda sunacak hem de müşteri deneyimini zenginleştirecek projeler yaratmasını istedi. Çevreyi koruma, farkındalık yaratma, ihtiyaç sahibi olan bir gruba fayda sunma ve süreklilik kriterlerine göre değerlendirilen “Sürdürülebilir Mağaza” projesinin kahramanı “Bir Fidan, Bir Nefes” projesiyle Dalita Otopratik mağazasından Betül Demirel oldu.

“Sürdürülebilir Mağaza” projesinin Brisa’nın değerlerini sektör çapında yaygınlaştırmak açısından önem taşıdığına değinen Brisa Perakendecilik Direktörü Oğuzhan Avdan, “Brisa olarak satış ve servis deneyimini mükemmel hale getirerek, mağazalarımızın sadece satın alma noktası olarak değil; lastik ve araçla ilgili her konuda uzman bilgi alma noktası olarak görülmesini amaçlıyoruz. Bu kapsamda iş ortaklarımızla da güçlü bir işbirliği içerisinde çalışıyoruz. 2016 yılı itibariyle başlattığımız Müşterinin Kahramanları sertifika programı ve Sürdürülebilir Mağaza projesiyle de şirketimizin müşteri deneyimi yaratma ve sürdürülebilirlik stratejisinin iş ortaklarımız nezdinde yaygınlaşmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda sektörümüzdeki kadın profesyonelleri bu alana liderlik etmeye ve yeni fikirler üretmeye teşvik ediyoruz. Sertifika programımız ve projenin ilk yılında sağladığı başarı da doğru yolda olduğumuzun bir göstergesidir. Hedefimiz müşteri deneyimine, iş ortaklarımızın gelişimine, çevreye ve topluma sunduğumuz değeri uyguladığımız eğitim programlarımızla zenginleştirmektir” dedi.



Brisa’nın iş ortaklarından Dalita Otopratik Müşteri Deneyimi Uzmanı Betül Demirel, “Lastik sektöründe çalışmak benim için bir tercih değil tutkuydu. Brisa’nın bize özel olarak hayata geçirdiği Müşterinin Kahramanları programı sayesinde bir özgüven tazelemesi yaptığımızı, aldığımız eğitimler sonucunda, hızlı ve pratik sorun çözme yeteneğimizin de ilerlediğini söyleyebilirim. Bize “Müşteri Deneyimi Uzmanı” unvanı verilmesiyle ile birlikte, işime olan bağlılığım daha da arttı. Müşterilerimize kendimi bu şekilde tanıttığımda, onlardan da farklı bir ilgi görüyorum” dedi.

Betül Demirel, “Bir Fidan, Bir Nefes” projesi ile bir yandan çevreye fayda sunarken bir yandan da liderlik ettiği sürdürülebilir mağaza girişimiyle iş sürekliliğine katkı sağlıyor. Proje kapsamında Dalita Otopratik mağazasından dört adet lastik alan Brisa müşterileri adına TEMA Vakfı aracılığıyla ağaç dikiliyor. Aynı zamanda Brisa müşterilerine SMS aracılığıyla ulaşılarak çevresel farkındalık iletişimi yapılıyor. Proje ile Betül Demirel, görev aldığı Dalita Otopratik mağazasında sürdürülebilirlik odaklı bir dönüşüm de başlattı. Kağıt, enerji vb. kaynakların kullanımından tasarruf edecek şekilde mağaza operasyonları yeniden şekillendirildi. Tüm mağaza çalışanları adına fidan dikildi ve mağazaya getirilen fidanlarla da projenin iletişimi devam ettiriliyor. Demirel’in liderliğinde bu proje kapsamında 1 yıl içerisinde 2.000 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

