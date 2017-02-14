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İDO seferlerinde OPET'ten yüzde 20 indirim

İDO seferlerinde OPET'ten yüzde 20 indirim

Tarih 14 Şubat 2017, 18:23

İstanbul'un trafik sorununa deniz ulaşımını destekleyerek katkı sağlamayı hedefleyen OPET, İDO'nun web sitesinden araç bileti alan bireysel ve kurumsal filo müşterilerine avantajlı seyahat imkanı sunuyor.

Sektörünün öncü markaları OPET ve İDO işbirliğiyle; 15 Mart tarihine kadar Yenikapı-Bursa, Yenikapı-Bandırma, Yenikapı-Yalova ve Pendik-Yalova hızlı feribot seferleri için www.ido.com.tr web sitesinden araç bileti satın alan OPET Kart sahibi bireysel müşterilere ve Otobil kullanan kurumsal filo müşterilerine yüzde 20 indirim uygulanıyor.

Kampanyaya katılmak isteyen OPET Kart sahiplerinin, İDO yazıp boşluk bırakarak cep telefonu numarası ve plaka bilgilerini, Otobil kullanan kurumsal filo müşterilerinin ise İDO OTOBİL yazıp boşluk bırakarak cep telefonu numarası ve plaka bilgilerini 6738’e SMS ile göndermeleri yeterli oluyor.

www.ido.com.tr adresinden aynı rezervasyon numarası altında tek yön ve/veya gidiş-dönüş olarak satın alınan Ekonomi ve Business sınıflarındaki araç biletlerinde geçerli olan kampanyadan her OPET müşterisi bir kez yararlanabiliyor.

 

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