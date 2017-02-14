Iveco, MY IVECO uygulamasının özelliklerini artırıyor

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14 Şubat 2017, 18:16

Iveco, MY IVECO uygulamasına getirdiği ve Asya/Pasifik pazarlarındaki müşterileri için özel olarak geliştirdiği yeni 'Servis Randevusu' özelliği ile bayiyi müşteriye daha da yakınlaştırıyor.





Iveco, müşterilerin araçlarının servis rezervasyonunu yaptırmak amacıyla tercih ettikleri Bayi ile iletişime geçmesini sağlayacak bir yeni özellik ile ‘MY IVECO’ uygulamasının özelliklerini artırıyor.

Yeni Book a Service (Servis Randevusu) özelliği, müşterilerin bakım planı sayesinde Iveco araçlarının güncel durumda kalmasını ve kullanım ömürleri boyunca en iyi performansı sunmaya devam etmelerini sağlamada işlerini daha da kolaylaştıracaktır.

‘MY IVECO’ ücretsiz uygulaması, müşterilerin güncel içeriklere ve birçok faydalı özelliğe bir tıklama ile erişim sağlaması amacıyla kolay ve kullanıcıyla dost bir platform sunmak için piyasaya sürüldü. Faydalı özellikler arasında, kullanıcı piyasasında mevcut bulunan 2015 Yılının Van aracı kazananı olan çok ödüllü Daily, 2016 Yılının Kamyonu Eurocargo ve 2013 Yılının Kamyonu Stralis gibi Iveco ürünlerinin broşürlerinden oluşan bir kütüphaneye, bir Haberler bölümüne ve en son eklenen Book a Service (Servis Randevusu) gibi uygulamalara erişim imkanı sunan Dealer Locator, Contact Us, Kiosk da yer alıyor.

Uygulamada yer alan tüm bilgiler sürekli olarak güncellenmekte ve her bir müşterinin konumuna hitap ediyor.

