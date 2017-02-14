Mercedes-Benz Türk'ten 79 adet araç teslimatı

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14 Şubat 2017, 18:05

Filo teslimatlarına bir yenisini daha ekleyen Mercedes-Benz Türk, 79 adet Mercedes-Benz araç için Deniz Nakliyat'la el sıkıştı.

Mercedes-Benz Türk, 50.yılında bu yıl yine 50.yılını kutlayan Deniz Nakliyat şirketi ile güçlerini birleştirdi. Mercedes-Benz Türk 1967 yılından bugüne nakliye ve lojistik alanlarında faaliyetlerini sürdüren Deniz Nakliyat’a 79 adet Euro 6 motorlu yeni nesil Mercedes-Benz Actros ve Mercedes-Benz Atego aracı törenle teslim etti.

Actros 3242, Actros 3232, Actros 2632 ve Atego 1518 model toplam 79 araçla birlikte filosunu önemli ölçüde genişleten Deniz Nakliyat’ın 171 adedi Mercedes-Benz kamyon olmak üzere 221 aracı bulunuyor. PTT kargo taşımacılığı hizmetlerinde kullanılacak yeni araçlar, Mercedes-Benz Türk’ün geçtiğimiz yıl Mayıs ayında lansmanını yaptığı yeni ürün gamı içerisinde yer alan Euro 6 motorlu kamyon modellerinden sadece 4 tanesi.

Mercedes-Benz Türk’ün tesislerinde gerçekleştirilen teslimat törenine Deniz Nakliyatı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Yük ile Başkan Yardımcıları Coşkun Yük ve Akın Yük, satışa eşlik eden Hasmer Otomotiv’in Genel Müdürü Orhan Karabudak ve Kamyon Satış Müdürü Burak Ödül katıldılar. Ev sahipliğini Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Müdürü Bahadır Özbayır ve Kamyon Filo Satış Müdürü Haluk Burçin Akı’nın yaptığı törende 2013 yılından bugüne devam eden işbirliği için Deniz Nakliyat yöneticilerine plaket takdim edildi.

Deniz Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Yük, satın aldıkları araçların anahtarlarını teslim alırken, “Deniz Nakliyat olarak 2013 yılından beri işbirliğimizi genişleterek güçlendirdiğimiz Mercedes-Benz Türk ürünlerini güvenilir olmaları, düşük emisyon değerlerine sahip olmaları, yakıt ekonomisi bakımından avantajlı olmaları sebebiyle hep tercih ettik. Euro 6 motorlu yeni ürün gamındaki ürünlerin üst seviyedeki kalitesini görmek bizleri heyecanlandırdı. Bu sebeple filomuzun önemli bir bölümünü daha güçlü ve daha ekonomik olan bu araçlardan oluşturduk” şeklinde konuştu.