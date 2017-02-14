Semperit'ten yeni treyler lastiği

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14 Şubat 2017, 14:05

Treylerlerde üç metre iç yüksekliği gerektiren yüksek hacimli taşımacılık için Semperit, yeni düşük kesitli RUNNER T2 445/45 R 19.5''i sunuyor.





1985 yılından beri bir Continental markası olan Semperit, kısa süre önce lanse edilen Semperit RUNNER serisiyle özellikle fiyat-performans oranına önem veren taşımacılık şirketlerinden övgü toplamaya devam ediyor.

Semperit’in treyler lastikleri, kamyon lastiği yelpazesine eklenen 445/45 R 19.5’’ ebadındaki RUNNER T2 ile genişliyor. 100 metreküpe kadar yük hacmi sunan RUNNER T2, yasal olarak izin verilen toplam araç yüksekliğine uyma mecburiyetindeki mega treyler ve yarı treylerlerin düşük platform ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yüksek Verimlilik ve Yüksek Kilometre Performansı

RUNNER T2, verimliliğin öncelikli olduğu lojistik ve taşımacılık sektörüne yüksek kilometre performansı ile verimli bir çözüm sunuyor. Güçlendirilmiş yanak, yeni lastik sırtı tasarımı ve kauçuk bileşimi ile iyileştirilmiş lastik konturuna sahip RUNNER T2, optimize edilmiş yuvarlanma direnci sayesinde yüksek kilometre performansı sunarken lastik etiketindeki “B” etiket değeri ile yakıt verimliliğine fayda sağlıyor. Ayrıca; M+S sembolü taşıyan yeni lastik, kış koşullarında kullanım şartlarını karşılıyor. Sağlam karkas tasarımı sayesinde kaplanabilme özelliğine sahip olan Semperit RUNNER T2 445/45 R 19.5”, kullanıcılarına düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir çözüm sağlıyor.