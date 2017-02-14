Tırsan, Avrupa'dan bir ödül daha aldı

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14 Şubat 2017, 13:23

Tırsan, Kässbohrer firması ile, 8 farklı kategoride 'İmajını En Çok Artıran Marka' olarak birinciliği elde etti.

Türkiye treyler sektörünün 40 yıldır lideri olan Tırsan, bir ilki daha gerçekleştirdi. Yüksek Güvenlikli Bitüm Tankeri ile Trailer Innovation 2017 ödüllerinde güvenlik dalında birincilik ödülünü alan Tırsan, böylece 20 yıl içerisinde 2 tane uluslararası ödül almış oldu.

Ödül 9 Şubat’ta Münih’te gerçekleştirilen galada VerkehrsRundschau Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gerhard Grünig tarafından takdim edildi. Galada Kässbohrer İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İffet Türken, Tırsan Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Alper Aydın ile Kässbohrer Kilit Müşteri Yöneticisi Thomas Purschke özel davetli olarak yerini aldı.

70 yıllık uzmanlığı ve tecrübesi ile Almanya’da taşımacılık ve lojistik konusunda uzman olan VerkehrsRundschau Dergisi geleneksel olarak her yılın şubat ayında bir gala düzenleyerek taşımacılık ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren en önemli firmaları bir araya getiriyor. Galanın öne çıkan bir diğer özelliği ise sektöre hizmet veren firmaların ödüllendirilmesi. Ödüller, bağımsız bir kuruluş tarafından nakliyecilik alanında faaliyet gösteren kanaat önderi 500 firma ile gerçekleştirilen anket sonucunda belirlenerek sahiplerine takdim ediliyor.

Bu sene 16.sı gerçekleşen galada Tırsan; 8 farklı kategoride düzenlenen ankette imajını en çok artıran firma seçildi. 500 nakliyecinin oyuyla birinciliği alan Tırsan’a ödülü; iş, siyaset ve bilim dünyasından yaklaşık 300 seçkin davetlinin huzurunda verildi. 2002 yılından beri Avrupa’da Kässbohrer markasıyla faaliyetlerine devam eden Tırsan, Aralık 2016 itibariyle satışlarının %50’sinden fazlasını ihraç ederken, Avrupa Birliğine yapılan toplam treyler ihracatının %97’sini tek başına gerçekleştirerek rekor kırdı.

Öte yandan müşterilerinin her ihtiyaç duyduklarında yanında olmaya devam eden Tırsan, Avrupa genelinde 16 ülkede 6.000 servis noktasında Kässbohrer marka treylerlere hizmet vermeye devam ediyor.