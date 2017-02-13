Citroën'de 2016 modellerde kampanya

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13 Şubat 2017, 19:47

Citroën, tüm 2016 binek modellerinde 20 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuyor.

Yeni Citroën C3 modelinde 20.000 TL’lik kredi için 20 ay vadeli %0 faiz; C4 Picasso, Grand C4 Picasso ve C4 Cactus modellerinde ise 30.000 TL’ye 20 ay %0 faiz fırsatları sunuluyor. Citroën ayrıca C4 Cactus modelindeki cam tavan kampanyasını da sürdürüyor.

Yakıt verimliliği, yüksek performansları ve çevreci özelliklerini hem benzinli hem de dizel motorlarıyla üstün konfor özellikleriyle birleştiren Citroën modellerinde avantajlar Şubat ayında da devam ediyor. Şubat ayında Citroën’in 2016 model yılına ait tüm binek araçlarında uygun faiz ve ödeme koşulları Citroën Yetkili Satıcıları’nda.

Tüm 2016 model binek Citroën’lerde 20 ay %0 faiz fırsatı

Citroën’in, 2016 yılına ait binek modellerinin tamamına 20 ay %0 faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor. Kampanya dahilinde yeni Citroën C3, 20 bin TL’ye 20 ay %0 faiz, C4 Picasso, Grand C4 Picasso ve C4 Cactus modellerinde ise 30.000 TL’ye 20 ay %0 faizli fırsatlar sunuluyor.

C-Elysée, Citroën’in teknoloji ve tasarım konularındaki uzmanlığını yansıtan, ekonomik motorları, avantajlı fiyatları ve çarpıcı tasarımı ile dikkat çekiyor. Performans, yakıt verimliliği ve dayanıklılık için tasarlanmış olan C-Elysée’nin 3 silindirli 1.2 PureTech ETG5 motora sahip Confort ve Attraction benzinli versiyonunun yanı sıra tasarruf özellikleriyle öne çıkan 4 silindirli 1.6 HDi 92 HP gücündeki motora sahip Confort ve Exclusive modelleri de kampanya kapsamında yer alıyor. Citroën C-Elysée’deki indirimler 11.000 TL’yi bulurken aracın başlangıç fiyatı 56.950 TL.

Citroën C4 Picasso: 7’’ dokunmatik ekran ve kişiselleştirilebilir 12’’ HD panoramik gösterge ekranı ile teknolojiyi zirveye taşıyan C4 Picasso, etkileyici tasarımı ve yüksek donanım özellikleri ile fark yaratıyor. C4 Picasso tüm özelliklerinin yanı sıra yeni nesil yüksek verimli BlueHDi motor seçenekleri ve yeni EAT6 tam otomatik şanzımanıyla öne çıkıyor. C4 Picasso, panoramik ön camı ve onun uzantısı olan cam tavanı ile seyahat etmenin ötesinde araçta geçirdiğiniz her anınızda kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor. 7 kişilik oturma kapasitesiyle geniş ailelerin tercihi olan Grand C4 Picasso’da da kampanya uygulanıyor. C4 Picasso’nun fiyatı 114.810 TL’den başlarken, Grand C4 Picasso modellerinin fiyatı 118.910 TL’den başlıyor.

Citroën C4 Cactus, tüm araç fonksiyonlarını tek noktadan yapabilme kolaylığını sağlayan 7’’ dokunmatik ekranı, kanepe görünümlü geniş ön koltukları ve tavana yerleştirilen yolcu hava yastığı (Airbag in Roof teknolojisi) sayesinde daha geniş oturma alanı sunuyor. C4 Cactus’ün şık bir valizi andıran Top Box torpido gözü, aynı zamanda işlevselliği ve kolay erişebilir olmasıyla da kullanıcılara büyük rahatlık sağlıyor. Citroën’e özel, yüksek ısı izolasyonlu panoramik cam tavan sayesinde, aracın içine devamlı filtrelenmiş bir ışık girişi sağlanıyor. Filtrelenmiş koruması sayesinde panoramik cam tavan yazın yolcularını UV ışınlarından koruyor ve sıcaklığı asgariye indiriyor. Kışın ise üst düzey termik izolasyonu sayesinde sıcaklığın korunmasını sağlıyor. C4 Cactus’te cam tavan Shine donanım seviyesinde hediye ediliyor. C4 Cactus’ün tüm versiyonlarındaki indirimler 6.850 TL’yi bulurken başlangıç fiyatı 70.060 TL.

Citroën C4: Kompakt HB sınıfın en geniş iç hacimlerinden birini sunan, en geniş bagaj kapasitelerinden birine sahip olan C4 HB, 1.6 lt’lik turbo dizel motorlarında 92 HP (HDi-Manuel şanzıman ile) ve yeni nesil tam otomatik 6 ileri otomatik şanzımanlı 120 HP (BlueHDi S&S) versiyonlarla satılıyor. Citroën C4’teki indirimler 4.550 TL’yi buluyor ve aracın başlangıç fiyatı 86.750 TL.

Citroën C3: Citroën’in sıradışı tasarım dilinin yeni ürünü B segmenti hatchback C3, sektörde çığır açacak ilkler ve öncü teknolojilerle yollara çıktı. Yeni Citroën C3, Airbump teknolojili karoser yapısı, siyah renkli çamurluklar ve segmentinin en geniş tekerlek yuvalarıyla Crossover benzeri iddialı bir dış görünüme sahip. Kabinine adım atar atmaz hissedilen, titizlikle işlenmiş döşemeleri, ev konforundaki koltukları ve yüksek konumlu yatay kokpiti sayesinde C3, iç mekan ferahlığı anlamında segmentinde fark yaratıyor. Yeni Citroën C3’te sektörde bir ilk olan en önemli özellik; yolculuk süresince dikiz aynasına yerleşimli HD kamera vasıtasıyla çekilen fotoğrafları ve videoları paylaşmaya imkan tanıyan ve aynı zamanda kaza anlarını ya da yol koşullarını kayıt altına alabilen, bir nevi karakutu görevi de gören Citroën ConnectedCAM™ teknolojisinin kullanılması. Yeni C3, en son nesil, performanslı ve ekonomik PureTech benzinli ve BlueHDi dizel motorlar ile birlikte sunuluyor. 1.2 litrelik PureTech 3 silindirli motor 82 HP’lik güce sahipken 1.6 litrelik dizel BlueHDi motor 75 HP ve 100 HP’lik Stop & Start teknolojisine sahip iki versiyon ile satışa sunuluyor. Yeni C3’ün fiyatları 55.450 TL’den başlıyor.

