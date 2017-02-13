DKV artık Gürcistan'da

Anasayfa » Dünya

13 Şubat 2017, 19:14

DKV Euro Service, hizmet ağına Gürcistan'ı da ilave etti. DKV müşterileri artık yakıtlarını, Gürcistan'daki WISSOL benzin istasyonlarından nakit kullanmadan DKV CARD ile alabilecekler.

Avrupa ve Rusya’da yaklaşık 60 bin kabul noktası ile otoyol ve akaryakıt kartları pazarının lideri DKV, hizmet ağına bir yeni ülke daha ekledi. DKV müşterileri artık yakıtını Gürcistan'daki belirli WISSOL benzin istasyonlarında nakit kullanmadan DKV CARD ile ödeyebilecek. Ayrıca müşterilerin Gürcistan transit (Road Toll Card) karayolu ücretini bu istasyonlarda güvenli ve hızlı bir biçimde ödemeleri mümkün olacak.

Gürcistan’ın, Rusya ve Türkiye arasındaki kuzey güney ekseninde önemli bir transit ülke konumunda olduğunu belirten DKV Türkiye Satış Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, “Bu güzergahta en önemli bağlantı noktaları boyunca müşterilerimiz yakıt ve otoban geçiş ücretlerini kolay ve güvenli bir biçimde DKV CARD ile ödeyebilecekler. Yakıt söz konusu olunca fiyatı kadar, kalitesi de çok önemli. Gürcistan’daki Wissol akaryakıt istasyonlarının tamamında kış akaryakıtı bulunuyor. Yakıtın çetin hava koşullarına dayanıklı olması aracın performansını doğrudan etkileyen en önemli faktör. DKV olarak bu önemli geçiş noktasında sunduğumuz hizmetin müşterilerimize önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Gerek yakıt gerekse otoyol transit ücretlerini DKV CARD ile ödemek onlara hem iş akış süreçlerini kolaylaştırmada, hem de nakit akışlarında büyük rahatlık sağlayacak” dedi.

DKV Euro Service, DKV Kart ile Avrupa’nın her yerinde, farklı yakıt markalarının satıldığı en geniş ve en yaygın dolum istasyon ağına sahip. 40’dan fazla Avrupa ülkesinde ve Rusya’da 60 binin üzerinde kabul noktası ile otoyol ve akaryakıt kartları pazar lideri DKV, nakitsiz hizmetten, otoyollardaki operasyonel işlemlere, yolda bakım ve onarım hizmetinden vergi iadesi ödemelerine uzanan geniş bir yelpazede maliyet optimizasyonu ve filo yönetim hizmeti sunuyor.